Fatih Altaylı'dan Birleşik Krallık'ın karantina kararına tepki: Düpedüz Türkiye’ye hakarettir, diplomaside bir karşılığı mutlaka olmalıdır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkartan Birleşik Krallık'ın çift doz aşılılara dahi uygulayacağı 10 gün karantina kuralına tepki gösterirken, "Türkiye’de yapılmış aşıları kendi geçerli aşıları arasında yer aldığı halde geçerli saymamak düpedüz Türkiye’ye hakarettir. 'Biz size ve sizin ülkenizin yaptığı aşıya güvenmiyoruz' demektir. Bunun diplomaside bir karşılığı mutlaka olmalıdır. Ulusal onur, millilik gibi kavramları ağızlarından düşürmeyerek içini boşaltan iktidarın, bu hakarete kayıtsız kalması kabul edilemez" dedi.

TIKLAYIN - Birleşik Krallık, Türkiye'de yapılan aşıyı tanımadı: Çift doz aşısı olanlar için bile 10 gün karantina kuralı uygulanacak!

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye de İngiltere’ye karşı aynı tavrı göstermelidir.

'Yetkinliği ve kalitesi tartışmalı İngiliz sağlık sisteminin (NHS) uyguladığı aşılara güvenmediğimiz ve İngiltere’de kontrolsüzce artan vaka ve ölüm sayıları İngiliz sağlık sisteminin başarısızlığının kanıtı olduğu için bundan böyle Türkiye'de İngiltere üzerinden gelecek kişilerden PCR testi istenecek ve 14 gün karantina uygulanacaktır' demek şart olmuştur. Yok eğer İngiltere’den gelecek üç beş turistten kazanılması düşünülen 3-5 pound için bu yapılmayacaksa...'



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