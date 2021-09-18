Birleşik Krallık, Türkiye'de yapılan aşıyı tanımadı: Çift doz aşısı olanlar için bile 10 gün karantina kuralı uygulanacak!

T24 Haber Merkezi

Birleşik Krallık, kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldığı Türkiye için "10 gün karantina" kuralı uygulamaya devam edecek. Buna göre, Türkiye'den gelen yolcular, BioNTech aşısını iki doz yaptırmış olsalar dahi, aşı Türkiye'de uygulandıysa 10 gün karantinaya girecek.

Birleşik Krallık, Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren, otel karantinası gerektiren kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı.

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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nden yapılan seyahat duyurusuna göre ise, Türkiye'den gelen yolculara çift doz aşı yaptırmış olmaları durumunda dahi 10 gün karantina kuralı uygulanacağı görüldü.

Yapılan duyuruya göre Birleşik Krallık, ABD, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerde çift doz aşısını yaptıran kişilere karantina kuralı uygulanmayacak. Ancak belirtilen ülkelerin dışında kalan Türkiye'ye, söz konusu ülkelerde uygulanan BioNTech aşısı uygulanmasına rağmen bu muafiyet tanınmayacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nin açıklamasında şu maddeler yer aldı:

1) Ülkemizden İngiltere’ye seyahat, Birleşik Krallık (BK) vatandaşı olmayanlar ve BK'da oturum izni olmayanlar için de mümkün hale gelecektir.

2) Ülkemizden gelen yolcular için zorunlu otel karantinası uygulaması kaldırılacaktır.

3) Ülkemizden İngiltere’ye seyahatlerde, seyahatten önceki son 72 saat içinde yaptırılmış, negatif PCR testi sonucu ibraz etmek gerekecektir.

4) Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır.

5) Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar (ülkemizde yapılan aşılar da halen bu kategoridedir) ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri ve ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde bir PCR testi ve karantinanın 8. gününden itibaren ikinci bir PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekecektir.

Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikası tanınmıştı

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikasını 20 Ağustos'ta tanıma kararı almıştı. Alınan kararla, Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecekti.

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