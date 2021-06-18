Fatih Altaylı'dan Barış Yarkadaş'a: Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş'ın "Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT’ye çağırdık, önce ‘geleceğim’ dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi’ şeklinde konuştu" iddiasına yönelik olarak, "Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim" açıklamasını yaptı.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, TV100’de katıldığı Ahu Özyurt’un Sağlı Sollu isimli programında, “Fatih Altaylı’ya da Sevilay Yılman’a da konuşma yasağı koydular. Salı günü biz KRT’ye çağırdık, önce ‘geleceğim’ dedi, sonra ‘grup çıkmayacaksın dedi’ şeklinde konuştu. Şaban Sevinç’in Bizim TV’sine çıkacaktı, onu da engelledi. Sen eğer bu 10 milyon Euro'yu kimin için istediğini sormuyorsan Veyis Ateş’in savunmasını isteyip bu işin içinden sıyrılamazsın. Niye korkuyorsun sen? 10 milyon isteyen ahlaksız, namussuz, şerefsiz kim ya da kimlerse bunun açığa çıkartılması lazım.” dedi.

Fatih Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır. Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı her kullanmayın" ifadesini kullandı.