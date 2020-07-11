Fatih Altaylı'dan Ayasofya yorumu: Danıştayımız Einstein'ı yanılttı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal eden Danıştay'la ilgili görüşlerini kaleme aldı.

"Büyük bilim adamı deliliği aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek olarak tarif etmişti. Danıştayımız büyük fizikçiyi yanılttı. Ayasofya ile ilgili aynı başvuruyu defalarca yapıp, her seferinde ret kararı alınmış olması Einstein’ı haklı çıkaracak gibi olmuşken, bir anda büyük bilimsel teori yerle bir oldu" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Çünkü aynı başvuru, tüm gerekçeler ve başvuruyu yapan bile aynı iken bu kez kabul edildi. Bilimsel bir teorinin çökmesi için bir kez bile yanlışlanması yeterlidir. Einstein bitmiştir. Teorisinin siyah kuğusu Türk Danıştay’ından çıkmıştır."

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