Fatih Altaylı'dan AKP'li Akbaşoğlu'na: Bile bile yanlış söylüyor; çünkü aslında hedef kitlesi bu hesabı yapamayan kendi seçmeni

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun Fransa'da yüzde 6-7 enflasyon oranıyla 150 Euro'ya dolan bir market poşetinin 750 Euro'ya çıktığını savunmasına ilişkin olarak "Onunki, bilmemekten kaynaklanan bir durum değil. Öyle olsaydı, Kübra Par’ın uyarısı ile 'Aaa, haklısınız. Özür dilerim' der düzeltirdi. Tam aksine inat ediyor, devam ediyor yanlış hesabına. Fransa’da yaşayan yakınlarının 750 Euro’ya pazar poşet doldurduğunu söylüyor. Herhalde bahsettiği poşet Louis Vuitton ya da Cartier poşeti. Aslında biliyor neyin ne olduğunu ama bile bile yanlış söylüyor. Çünkü o aslında bu hesabı yapabilenlere seslenmiyor, onun hedef kitlesi bu hesabı yapamayan kendi seçmeni" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Onlara kahvede konuşabilecekleri, kabul gününde ileri sürebilecekleri, kafa karıştırabilecekleri bir malzeme verme peşinde. Örgüte mesaj veriyor. 'Böyle söyleyin, böyle bir hesap yapın kafaları karıştırın' diyor aslında. Yoksa Fransa’da ya da Avrupa’nın herhangi bir yerinde fiyatların böylesine artmadığını bilmiyor olması mümkün mü! Bu bir siyasi taktik" ifadelerini kullandı.

Altaylı, bazı AKP'li vekillerin yüksek faturalardan CHP'yi sorumlu tutuması örneğini de göstererek, "Söylediklerinin doğru olmadığını sizin kadar, benim kadar bilmiyorlar mı! Biliyorlar elbet. O kadar eğitimsiz değiller. Tam aksine çok akıllılar. Örgütlerine, seçmenlerine söylenecek yalanları üretiyorlar. Anlamadınız mı hala bu sözlerin hedef kitlesinin siz ya da ben olmadığımı. Onlar başka bir gruba sesleniyorlar. Anket sonuçlarına bakılırsa, bence başarılı da oluyorlar" görüşünü savundu.

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