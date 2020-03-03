Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Sallama Hakan, yatsıya kadar bile yanmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın yazısında paylaştığı CNN Türk'ün reyting rakamlarının yanlış olduğunu dile getirdi. Altaylı, Yıllardır televizyon dünyasında bu konuda kimse yalan yazmaz. Çünkü yazamaz. Bir saniyede ortaya çıkacak bir yalandır çünkü ölçümler herkese gider. TV dünyasında yönetici iseniz bir tuşla önünüze gelir. O yüzden de bir damla utanması olan kimse böyle bir palavrayı yazmaz." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Eski bir medya mensubu, şimdilerin siyasetçisi 30 yıllık dostum arayıp sormasa haberim olmayacaktı. 'Fatih bu Ahmet Hakan’ın yazdığı ratingler doğru mu?' 'Ne yazmış' dedim. 'CNN birinci imiş.' 'Zannetmiyorum ama bir bakayım. Geçen hafta baktığımda böyle bir durum yoktu. Çok acayip bir şey olmadıysa, maç veya porno yayınlamadılarsa doğru değildir' dedim ve Ahmet Hakan’ın yazısını açtım. Sallamış da sallamış... Haber kanallarının ratinglerini herkes merak ediyormuş da, bunun üzerine Ahmet Bey sormuş da, arkadaşlar ona söylemiş de, CNN Türk Şubat ayında AB grubunda yani yüksek eğitim grubunda birinciymiş de yalanın büyüğü." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Ahmet mi sizi kandırmaya çalışıyor yoksa CNN’dekiler mi onu kandırıyor ya da “CHP boykotu bir işe yaramadı” mı demek istiyor bilemem.

Ama yazdığı kuyruklu yalan.

Değerli okurlar, yıllardır televizyon dünyasında bu konuda kimse yalan yazmaz.

Çünkü yazamaz.

Bir saniyede ortaya çıkacak bir yalandır çünkü ölçümler herkese gider.

TV dünyasında yönetici iseniz bir tuşla önünüze gelir.

O yüzden de bir damla utanması olan kimse böyle bir palavrayı yazmaz.

Ama artık utanma o kadar azaldı ki, her şey serbest olmuş anladığım.

Ama Ahmet Hakan’ın yazdığının külliyen palavra olduğunu tüm televizyoncular biliyor.

Çünkü bu beyefendinin dediğinin aksine Şubat ayında CNN Türk ne AB ne de başka bir grupta birinci.

Şubat ayında CNN Türk’ün ortalama izlenme payı 1,53.

NTV’nin 1,51.

Habertürk’ün ise 2,02.

Yani CNN’den yüzde 30 daha fazla.

Şubat ayı içinde CNN iki gün öne geçmiş sadece.

Onun da biri Canan Karataylı “Koronavirüs'ün kelle paça içerek tedavisi” ile ilgili tartışmanın olduğu gün.

Mart ayının ilk iki gününde de değişen bir şey yok.

CNN Türk hâlâ Habertürk’ün arkasında.Üstelik sadece Şubat’ta değil, son 12 ayda da durum aynı, AB kategorisinde Habertürk birinci.

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