Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Özür dilemen kurtarmaz, yanlışlık olduğuna değil bizi, annenizi bile inandıramazsınız

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın; "fişleme" tepkilerine neden olan haber için okurlarından özür dilemesine ilişkin, "Yanlışlıkla yazdık falan deyip özür dilemen kurtarmaz" dedi.

Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımlanan bildiride imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının listesinin paylaşıldığı haber için okurlarından özür dileyen Ahmet Hakan'a "Ahmet Hakan kardeşim. Yanlışlıkla yazdık falan deyip özür dilemen kurtarmaz. 'Medyada göreceksiniz' dendikten 15 dakika sonra medyada gösterdiğiniz şeyin yanlışlık olduğuna değil bizi, annenizi bile inandıramazsınız" dedi.

Altaylı, "O yüzden bizi ahmak yerine koymaktan vazgeçiniz. Yediğiniz haltlardan daha çok hepimizi aptal zannetmenize bozuluyorum" ifadesini kullandı.

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