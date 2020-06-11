Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Bu kadar açık bir yalanı bu kadar fütursuzca söyleyebiliyor olması acı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar" başlıklı yazısını eleştirdi. Altaylı, "Hürriyet’in tepe takla battığı çukurda debelenmesi pek de umurumda değil.

Burada acı olan ise bir gazetenin tepesine oturtulmuş birinin bu kadar açık bir yalanı bu kadar fütursuzca söyleyebiliyor olması" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Aslında bu konuda yazmak pek istemiyorum. Ama önemli. Okur açısından önemli. Bir gazeteci, bir gazetenin başındaki kişi bu kadar fazla yalan söyleyebiliyorsa, o gazeteciye ve gazeteye okur güvenmemeli o yüzden yazmak zorundayım. Söz konusu kişi, eğer kendisine hâlâ gazeteci demek mümkünse, Ahmet Hakan Coşkun. Sahne adıyla Ahmet hakan. Bu bey dün yine kendini methetmeye kalkışmış. Gazetesinin dijitalde de ne kadar çok okunduğunu, nasıl bir yükselişe geçtiğini anlatmış uzun uzun. Tam bir 'At yalanı sevsinler inananı' durumu var." görüşünü savundu.

Altaylı, "Habertürk’ün eski okurları hatırlayacaktır muhtemelen, kağıda basılı gazete olduğumuz dönemde yıllarca yalvardım gazetelerin tirajları uluslararası denetime tabi olsun' diye. O dönem başta FETÖ’cü Zaman ve Hürriyet buna yanaşmadı. Tabii aslında diğerleri de. Denetimsiz, palavra satış rakamları ile reklamvereni kandırdılar, hâlâ da kandırıyorlar. Dijitalde ise bir denetim ve bir ölçüm vardı. Global bir organizasyon olan IAB’nin Türkiye ayağı internet gazetelerinin verilerini ölçümlüyor ve Deloitte da bunu denetliyordu. Tekil kullanıcılar ayrıştırılıyor, kaç gerçek kişinin siteyi ziyaret ettiği belirleniyor, robot trafiği belirlenip ölçüm dışına çıkarılıyor ve doğru veriler elde ediliyordu. Hürriyet gazetesi Türkiye’deki tüm doğru düzgün internet sitelerinin paydaşı olduğu bu denetimden Nisan 2018 itibarıyla kaçtı." ifadesini kullandı.

Altaylı, "Yani Hürriyet’in gerçek verilerini artık kimse denetlemiyor.

Uydur uydur uydurabildiğin kadar. Gerçekten okunan, gerçekten izlenen ve kendine güvenen bir gazetenin bu denetimden kaçması pek akıllıca olmasa gerek.

Tabii Ahmet Hakan gibi 'bilgi' sorunu olan birisi söz konusu olunca okuru ahmak yerine koyup, böyle şeyler yazmak serbest. Yalanının yakalanması ise umurunda bile değil. Ama yazdıkları bir yandan da itiraf niteliğinde. Hürriyet’in tepe takla battığı çukurda debelenmesi pek de umurumda değil. Burada acı olan ise bir gazetenin tepesine oturtulmuş birinin bu kadar açık bir yalanı bu kadar fütursuzca söyleyebiliyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı yazısının sonuna eklediği notta, Ahmet Hakan’ın nasıl okur kandırdığını en detaylı şekilde bu adresten okuyabilirsiniz diyerek Journo'nun "Ahmet Hakan ‘süper rakamlar’ dedi ama Hürriyet 3 yıl öncesinden bile az tıklanıyormuş" başlıklı haberini paylaştı.

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