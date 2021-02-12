Fatih Altaylı’dan “200  bin aşı” sorusu: Bu aşılar ya bilmediğimiz birilerine yapıldı, ya da kırıldı, hangisi?

HabeTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "200 bin doz aşı kayıp" açıklamasını köşesine taşıdı. Altaylı, "Bu aşılar ya bilmediğimiz birilerine yapıldı, ya da kırıldı, hangisi?" diye sordu.

Altaylı yazısında, "Açıklanan aşı yapma kriterlerine göre ilk partide gelen aşılardan vatandaşlara uygulanmış olması gereken yaklaşık 200 bin kadar aşı kimseye yapılmamıştı. Biz bunu tartışırken CHP'li Murat Emir'den de benzer bir açıklama geldi. 10 milyonluk yeni bir parti geldiğine göre bu 200 bin civarı aşı yapılabilirdi ama yapılmamıştı, yapılmıyordu. Bu aşılar ya bilmediğimiz birilerine yapılmıştı ve saklanıyordu. Ya da bu miktara denk gelen aşı kırılmış kaybolmuş ya da flakonların dibinde kaldığı için yapılamamıştı. Birinci seçenek yani bunların bilinmeyen birilerine yapılmış olması bir rezalet olurdu. Bu miktarda aşının kırılmış, dökülmüş, ziyan olmuş olması ise yüzde 7 civarında bir fire demekti ki, bir başka felaketti. Şimdi haklı olarak Bakanlık’tan bir açıklama bekliyoruz.Hangisi diye. Rezalet mi, felaket mi?" ifadesini kullandı.