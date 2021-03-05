Fatih Altaylı: Cougar helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Cougar tipi helikopterin düşmesi sonucu biri korgeneral 11 asker şehit olmasını köşesine taşıdı.

Cougar tipi helikopterler daha önce de yazılar yazdığını hatırlatan Altaylı, "Cougar helikopterlerin bugüne kadar karıştıkları kazalarda toplam 39 şehidimiz var. Bunlardan ikisi general, ikisi albay rütbesinde üstelik. Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi desem abartmış olmam herhalde. Bu helikopterleri en azından terörle mücadeleden, en azından Doğu Anadolu’dan, kış şartlarının sert olduğu ve bu helikopterlerin donanım olarak uygun olmadığı bölgeden geri çeksek iyi olur sanki." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl makam araçlarına harcadığımız paranın bir bölümü ile en azından askerlerimizi güven içinde taşıyacak helikopterler alabiliriz diye hesaplıyorum. Ne deniyor hep, “İtibardan tasarruf olmaz.”Bu askerlerimiz de Türk ordusunun ve Türk milletinin itibarı. Onlardan tasarruf hiç ama hiç olmaz! Çünkü FETÖ darbesini bastırmış kahraman bir komutanı, bir helikopter kazasına kurban vermek. Hiç ama hiç içime sinmiyor."

TIKLAYIN | Tatvan'da askeri helikopter düştü; biri korgeneral 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı