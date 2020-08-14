HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, " CHP’li birisi Mars’a iniş yapsa haber yapmayacak olan iktidar yanlısı haber kanalları İnce’nin 'harekete' geçişini canlı yayınladılar. Emin olun, Sivas’ta ve hareket nereye hareket ederse orada da olacaklardır. Şimdi diyecekler ki, 'Ama haber bu.' Doğru, haklılar, haber bu. Ama mesela eski bir Başbakan’ın parti kurması haber değildir. Ya da eski bir Ekonomi ve Dışişleri Bakanı’nın benzer bir işe soyunması da haber değildir. Haber dediğin İnce’nin harekete geçmesidir. Tabii bu durum iktidara destek veren medyanın niye yıllardır bir işe yaramadığının da göstergesidir." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında, "Aynen bana söylediğini yaptı Muharrem İnce. En azından şimdilik yeni parti yok, en azından şimdilik bölmek yok, en azından şimdilik sadece hareket var. Hareket Sivas’tan başlıyor. Samsun’dan da başlayabilirdi ama Sivas’ı tercih etmiş. Öyle bomba laflar falan da etmedi İnce. İnce her ne kadar 'Benden asıl iktidar partisi korkmalı' diyorsa da dünkü durum pek de öyle değildi. Tam aksine iktidar kanadından epey bir saygı gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Attıkları taşın, hangi kurbağayı ürküteceğini bilmeyecek kadar kötü bir destek verirler iktidara.Onlar böyle yaptıkça, yarın öbür gün parti kurması halinde muhalefetten hiç kimse gidip İnce’ye oy vermez. Ama iktidara oy verenler 'Bizimkiler desteklediğine göre, biz de İnce’ye oy verebiliriz' diye gidip verirler. Zaten boşuna dememişler 'Aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun' diye." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Hükûmete yakın kanallar da İnce'yi canlı verdi