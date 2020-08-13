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Hükümete yakın kanallar da İnce'yi canlı verdi

13 Ağustos 2020 11:11

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Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin  yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklamalarını kanallar canlı olarak verdi. İnce'nin açıklamalarını iktidara yakın kanallar da canlı olarak yayınladı.

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A Haber, Kanal 24, CNNTürk Muharrem İnce'yi canlı olarak verdi. TRT Haber de canlı olarak yayınladı.

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CHP'den ayrılıp başka bir parti kurup kuramayacağını yakından takip eden iktidara yakın medyaya da söz söyleyen İnce "Yandaş medyaya gelince. Bana olan yakınlığımız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım! Ama memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir" dedi. 

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Sosyal medyada da bazı kullanıcılar İnce'nin açıklamalarının Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber dahil birçok kanalda  verilmesini “Muharrem İnce'yi, CHP'yi eleştiriyor diye FULL HD kesintisiz yayınlayan A Haber”, "Muharrem İnce'nin parti kurması en çok iktidara yarar", "A Haber de Muharrem İnce’yi gördüm rüyada mıyım, yoksa gerçek mi bu?" şeklinde yorumladı.

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İşte İnce'nin açıklamalarını ekrana getiren kanallar... 

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Haber Global

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A Haber

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HaberTürk

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CNN Türk

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24 TV

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Ülke TV

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NTV

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Artı TV

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HALK TV

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KRT TV

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TRT Haber

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TV 100

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RTÜK Üyesi Taşçı: Muharrem İnce'nin basın toplantısını A Haber’den TGRT’ye kadar tüm televizyon kanalları canlı yayınladı

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