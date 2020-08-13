Hükümete yakın kanallar da İnce'yi canlı verdi

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin açıklamalarını kanallar canlı olarak verdi. İnce'nin açıklamalarını iktidara yakın kanallar da canlı olarak yayınladı.
218
A Haber, Kanal 24, CNNTürk Muharrem İnce'yi canlı olarak verdi. TRT Haber de canlı olarak yayınladı.
318
CHP'den ayrılıp başka bir parti kurup kuramayacağını yakından takip eden iktidara yakın medyaya da söz söyleyen İnce "Yandaş medyaya gelince. Bana olan yakınlığımız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım! Ama memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir" dedi.
418
Sosyal medyada da bazı kullanıcılar İnce'nin açıklamalarının Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki A Haber dahil birçok kanalda verilmesini “Muharrem İnce'yi, CHP'yi eleştiriyor diye FULL HD kesintisiz yayınlayan A Haber”, "Muharrem İnce'nin parti kurması en çok iktidara yarar", "A Haber de Muharrem İnce’yi gördüm rüyada mıyım, yoksa gerçek mi bu?" şeklinde yorumladı.
518
İşte İnce'nin açıklamalarını ekrana getiren kanallar...
618
Haber Global
718
A Haber
818
HaberTürk
918
CNN Türk
1018
24 TV
1118
Ülke TV
1218
NTV
1318
Artı TV
1418
HALK TV
1518
KRT TV
1618
TRT Haber
1718
TV 100
1818
RTÜK Üyesi Taşçı: Muharrem İnce'nin basın toplantısını A Haber’den TGRT’ye kadar tüm televizyon kanalları canlı yayınladı