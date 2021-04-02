Fatih Altaylı: Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdulkadir Selvi'den

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısına ilişkin olarak, "Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdulkadir Selvi'den" yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "Köşe yazarlarımız bazen çok komik fıkralar yazabiliyorlar. Aslında fıkranın komikliği biraz da kimin yazdığına bağlı oluyor. Bugünün fıkrası batık amiral gemisi personeli Abdulkadir Selvi'den. Kısacık ama çok güldürücü. Selvi'nin fıkrası şöyle? 'Selahattin Demirtaş'ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerilerinin siyasette karşılık bulduğunu belirtti. Selvi, "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" görüşünü savundu.

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