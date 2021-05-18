Fatih Altaylı: Bu kafayla gidilirse, turistik otellerimiz inşaat maliyetinin altında ya Arap yatırımcılara ya da Avrupa turizm devlerinin eline geçer

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "esnafa 5 bin lira hibe" desteğinin, rasyonel ve açıklanabilir olmadığını belirterek, "Gerçek devletler yardımlarını böyle yapmazlar. Mesela turizm sektörünü ele alalım. Corona ile mücadele konusunda hükümetin başarısızlığının faturasını ödemeye doğru koşar adım giden turizm sektöründen.

Doğru zamanda doğru bir kapanma yapamadığımız, Türkiye’yi “İdare edenler” bilime zerre kıymet vermediği için patlayan vaka sayıları nedeniyle Türkiye yasak listesinde. Avrupalılar karantina nedeniyle, Ruslar yasak nedeniyle gelemiyorlar. En azından Temmuz’a kadar durum bu. Bu kafayla gidilirse bunun tek bir sonucu olur. Turizm sektörü batar." diye yazdı.

2001 krizinde bankacılık sektörünün yok pahasına yabancıların eline geçtiğini, 2021 krizinde de Türkiye'nin en büyük sektörü turizmin yabancıların eline geçebileceğine işaret ederek, "Onlarca yılın emeği, Türk halkının sermayesi olan turistik otellerimiz inşaat maliyetinin altında fiyatlara ya Arap yatırımcıların ya da Avrupa turizm devlerinin eline geçerler. Sadece onlar değil, turizm operatörlerimiz ve sektörün yan kuruluşları da aynı şekilde milli olmaktan çıkarlar.

Bu gidişatın önüne böyle geçemezsiniz. Doğru düzgün akılcı politikalar ile geçebilirsiniz. Turizm sektörünün kredi borçlarını yasal bir düzenleme ile erteleyerek, bankaların turizm sektörüne haciz ve icra işlemleri uygulamasını belirli bir süre için yasaklayarak, kredi ertelemelerinden doğacak maliyeti devletin üstlenmesini sağlayarak bu önemli sektörü koruma altına alabilirsiniz. Aksi takdirde pandemi sona erdiğinde bir de bakarsınız ki, tek bir yerli ve milli oteliniz kalmamış." ifadelerini kullandı.

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