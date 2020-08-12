Fatih Altaylı: Bazı hastalar tanı konulmasına rağmen takip edilmiyor ya da verilen sayılardan en azından biri uydurma

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Balıkesir milletvekili doktor Fikret Şahin'in hesaplama yöntemi ve Sağlık Bakanlığı verilerini karşılaştırdığını yazdı. Altaylı, "Bazı hastalar tanı konulmasına rağmen takip edilmiyor ya da verilen sayılardan en azından biri uydurma" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Balıkesir milletvekili Dr. Fikret Şahin aradı dün. 'Fatih Bey, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı COVİD verilerini izliyor musunuz?' diye sordu. 'Sayın vekilim izlemiyorum. Şöyle bir göz atıyorum ama veri yöntemini değiştirdiklerinden bu yana güvenim kalmadı. Bu yüzden ciddiye alıp detaylı bakmıyorum. Yakın zamana kadar çok güvendiğim Bakanlık verilerine güvenimi yitirdim' dedim. Doğrusu Fikret Şahin’in hangi partiden milletvekili olduğunu dahi bilmiyordum ama eğer AK Partili ise bu fikrimi belki Sağlık Bakanlığı ile paylaşır da, belki bir düzeltme yaparlar diye umuyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Meğer Dr. Fikret Şahin bu konuda benden bir adım ileride imiş ve verilere güvenmemek bir yana, bunu sayısal olarak belgelemiş bile. 'Fatih Bey, size katılıyorum. Bu veriler doğru değil ve üstelik de çok acemice yapılmış bir hesap oyunu ile karşı karşıyayız' dedi. Şöyle bir hesaplama yöntemi geliştirmiş.'Covid-19 tedavisi en az 14 gün sürdüğüne göre; PCR ile kesin tanısı konularak takip edilen hasta sayısı, bilimsel olarak hiçbir zaman son 14 günde tanı konulan toplam hasta sayısının altında olamaz. Fakat, 7 Temmuz 2020 tarihinden itibaren takip edilen hasta sayısı, tanı konulan hasta sayısından azdır. Bu da Sağlık Bakanlığı verilerinin ciddiyetten uzak olduğunun ve Bakanlığın verilerle oynadığının ispatıdır. Covid-19 hastalığına yakalanan kişinin akıbeti iki şekilde sonlanmaktadır; ya hasta iyileşmektedir ya da hasta kaybedilmektedir. 10 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı verilerine göre; toplam hasta sayısı 241.997’dir. Yine aynı tarih itibariyle toplam iyileşen hasta sayısı 224.970, toplam vefat eden hasta sayısı 5.858’dir." yorumunu yaptı.

Altaylı, "Sağlık Bakanlığı verilerinde toplam hasta sayısı verilmesine rağmen takip edilen hasta sayısı verilmemektedir. Takip edilen hasta sayısını da şu şekilde hesaplayabiliriz; Toplam hasta sayısından (241.997), toplam iyileşen (224.970) ve toplam vefat (5.858) eden hasta sayısını çıkarttığımız zaman Covid-19 nedeniyle tedavisi devam eden takipteki hasta sayısını tespit ederiz.' Sağlık Bakanlığı verilerini açtım ve ben de hesaplamaya başladım. Dr. Şahin devam etti: 'Dolayısıyla 10 Ağustos 2020 tarihi itibariyle; Covid-19 nedeniyle takip edilen hasta sayısı 11.169 iken son 14 gün içinde Covid-19 tanısı konulan toplam hasta sayısı 14.978’dir.' Bilimsel olarak Covid-19 hastalığının tedavisi ve dolayısıyla takip süreci en az 14 gün olması gerektiğine göre; son 14 günde tanı konulan ve takip edilen hasta sayısı arasındaki 3.809 hastanın akıbetinin ne olduğuna Bakanlık cevap vermek zorundadır." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Hesap doğru. Bundan çıkan sonuç ise şu. Bazı hastalar tanı konulmasına rağmen takip edilmiyor. Ya da verilen sayılardan en azından biri uydurma.

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