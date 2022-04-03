Fatih Altaylı iktidara yakın yazarlara 'uyarı': Bakarsın yarın öbür gün Hürriyet’in künyesinin tepesinde Ethem Sancak’ın adı yazar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ethem Sancak'ın AKP'den istifasının ardından iktidara yakın köşe yazarlarına, "Düştü vuralım'a hemen başlamasınlar. Bakarsın yarın öbür gün Hürriyet’in künyesinin tepesinde adı yazar. Sonra bu yazıları ne yapacağım diye tırım tırım dönersiniz." uyarısını yaptı.

Altaylı yazısında, "Son günlerde çenesi düşen Ethem Sancak tam AK Parti’den atılacaktı ki, istifa etti. AK Parti’de sağlam bir taş daha düştü. Bana sorarsanız çok uzağa gitmez. Yakınlarda dolaşır ve bir süre sonra da çıkacak aftan yararlanıp geri döner. Çünkü hem eski bir Maocu olarak her türlü darbeye mukavimdir. Hem de iktidara hizmeti büyüktür. Sıkı hamaldır. Geçmişte çok şey taşıdı. Yeri geldi medyayı taşıdı. Yeri geldi sanayi şirketlerini omuzlayıp taşıdı. Yeri geldi tank bile taşıdı sırtında. Siirtli’dir ama eski İstanbul Hali’nin Pötürgeli hamallarını aratmaz. Ne emanet edersen taşır sırtında. O yüzden de iktidara yakın kalemler, “Düştü vuralım”a hemen başlamasınlar.Dün başlarına taç ettikleri adamı hemen harcamasınlar. Bakarsın yarın öbür gün Hürriyet’in künyesinin tepesinde adı yazar. Sonra bu yazıları ne yapacağım diye tırım tırım dönersiniz. Herkes de Demirören ailesi kadar hoşgörülü olmayabilir." ifadesini kullandı.