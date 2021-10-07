Fatih Altaylı: Avrupa'da terör estirmiş, her yerden atılmış Afgan kökenli mafyanın Türkiye'de organize bir örgüt kurmasının önünde hiçbir engel yok!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Almanya'nın sınır dışı ettiği, Afgan çete lideri olduğu belirtilen Sanger Ahmadi'nin de arasında olduğu bir grubun fotoğrafını paylaşarak, "Göçmen tezgahını görmüyor musunuz!" dedi.

"Göçmen meselesi Türkiye üzerine oynanan bir kirli oyundur" diyen Altaylı, Ahmadi'nin de içinde yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bunlar Türkiye’ye sığınmış göçmenler. Akşam Boğaz kıyısında bir eğlence mekanında, Adnan Oktarvari bir ortamda oturup içkilerini yudumluyorlar. Ertesi gün güneş doğunca ellerine aldıkları seccadeleri yollara sererek Müslümanlık gösterisi yapıyor, daha fazla din talep ediyorlar. Tiplere bakın ve sıkıysa bunlara itiraz edin. Bunlar Afgan kökenli bir mafya. Avrupa'da da terör estirmiş. Her yerden atılmış. Şimdi Türkiye'de ve kontrolsüz bir göçmen kitlesi ile buluşup, organize bir örgüt kurmasının önünde hiçbir engel yok. Bu fotoğraf Türkiye üzerine oynanan oyunun fotoğrafıdır" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Bu oyunun ya parçası olursunuz ya da karşısında durursunuz. Ama seyircisi olamazsınız. Hele ülkeyi yönettiğinizi iddia ediyorsanız. Hiç olamazsınız" düşüncesini dile getirdi.

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