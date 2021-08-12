Fatih Altaylı: Altındağ, AK Parti'nin kalesi, hadi "Gezi zihniyeti" deyin sıkıysa

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganlar’a ait evlerin taşlanması, bazı dükkanların yağmalanmasıyla ilgili olarak, "Türkiye’de bizim çok uzun zamandır dikkat çektiğimiz bu soruna kayıtsız kalan iktidarın belki Altındağ sayesinde bu konunun önemine artık 'uyanması' sağlanır diye umut ediyorum. Çünkü Altındağ herhangi bir yer değil" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Hadi "Gezi zihniyeti" deyin sıkıysa" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

'"Yalılarınızda viski yudumlarken Suriye karşıtlığı yapamazsınız' denilecek, 'Nişantaşı’nda rahatınız mı kaçtı da faşistlik yapıyorsunuz' diye dalga geçilip iktidar tarafından ötekileştirilecek bir yer değil. Altındağ demek aslında AKP demek. Altındağ AK Parti’nin kalesi. Müstahkem mevkii.

2011 seçimlerinde AK Parti Altındağ’da yüzde 63 oy almış. 2015 seçimlerinde yüzde 63,15. 2018 seçimlerinde AK Parti’nin aynı ilçedeki oyu yüzde 66. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 64,43. Ve Ankara’yı bilenler bilir, Altındağ askerine polisine karşı çıkacak bir yer de değildir. Devletçidir, iktidarcıdır. Darbe girişimi gecesinde, darbecilere en sıkı direnendir Altındağlılar. Yani İktidarın “Gezi zihniyeti” diyerek işin içinden çıkacağı, küçümseyeceği bir yer değildir.

Altındağ bile isyanda ise düşünün siz gerisini. Ve iktidar sahipleri iyi bilir ki, Altındağ isyan ettiyse isyan büyüktür. Görmezden gelemezsiniz."

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