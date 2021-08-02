Fatih Altaylı: ABD'nin talip olduğu ve satış anlaşması yapılan yangın söndürme uçağı projesi, AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önce sarf ettiği "Bizden önce buzdolabı, çamaşır makinesi yoktu" sözlerini işaret ederek, "Bahis yangın söndürmek ve yangın uçaklarından açılmışken, unutmadan yazayım. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı öncesi Türkiye’de buzdolabı, otomobil, fırın, çamaşır makinası, yol, elektrik falan yoktu.

Ama bazı şeyler vardı. Mesela “Orman yangını söndürme uçağı projemiz” var idi. Şimdi TUSAŞ diye bildiğimiz TAİ 1999 yılında bir yangın söndürme uçağı modifikasyonu yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emekliye ayırdığı 10 deniz karakol uçağı TAİ tarafından modifiye edilerek yangın söndürme uçağına çevrilecekti. Gerekli finansman ise TEMA’nın öncülüğünde sağlanacaktı.

Proje yürümeye başlamış, ilk uçağın modifikasyonu yapılmış, uçak 1999 yazında Antalya’daki orman yangınlarına başarı ile müdahale edip, yangınları söndürmeye yardımcı olmuş, 1999 depreminde Tüpraş Rafinerisi’nde çıkan yangını da söndürmeyi başarmıştı. Ve bu uçağa ABD talip olmuş, satış anlaşması bile yapılmıştı.

Toplamda ilk etapta 9 olmak üzere 15 yangın söndürme uçağı yerli ve milli imkanlarla yapılacaktı.

Ancak bu proje 2002 yılında yani AK Parti iktidarının ilk yılında acilen rafa kaldırıldı." diye yazdı.

AKP iktidarı döneminde TOMA araçlarının üretimine hız verdiğini belirten Altaylı, "Devletimizde tek bir yangın uçağı yoksa da, her ilimizde bol bol TOMA var. Hiç değilse bu TOMA’ları yangın bölgelerine yollayabilir ve çok yüksek bir su kapasitesine sahip olabiliriz. Hiç değilse TOMA’lar da ömrü hayatlarında bir kez bile olsa hayırlı bir işe yararlar." ifadelerini kullandı.

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