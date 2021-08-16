Fatih Altaylı: 4. doz uygulamasının ortaya koyduğu tek gerçek şu; Sağlık Bakanlığımız inaktif Sinovac aşısının yok hükmünde olduğuna karar verdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın Sinovac olanlara 4. doz Biontech aşısını da tanımlama kararına ilişkin olarak, "Bu uygulamanın ortaya koyduğu tek gerçek şu. Sağlık Bakanlığımız inaktif Sinovac aşısının yok hükmünde olduğuna karar verdi. Peki bu durumda “yerli aşıyı” nasıl yapacaklar insanlara? Onu da düşündüler mi acaba!" dedi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir bilimselliği olmayan, hiçbir veriye dayanmayan, hiçbir aklı başında ülkenin uygulamadığı bir 4. doz uygulaması. Sinovac aşıyı yok hükmünde sayan ve Sinovac olanlara 2 doz Biontech yapmayı hedefleyen ama hiçbir veriye, hiçbir bilgiye dayanmayan bir uygulama. Sadece yurt dışına çıkacak olanların zorunluk nedeniyle yapması gereken ama hiçbir gerekliliği kanıtlanmamış bir 4. doz.

Dahası Bilim Kurulu’nun da bu hiçbir bilimsel tarafı olmayan uygulamadan haberi yok. Yani onların önerisi falan da değil.

Türkiye’de 20 milyona yakın aşı olmayı reddetmiş insan varken, onları aşılamak ya da onları aşı olmaya ikna etmek yerine hiçbir anlamı olmayan 4. doz aşı uygulaması. Niye! Çok basit.

Sayılarla hava atmak için. 100 milyon aşı yaptık, 200 milyon doz aşı yaptık, 300 milyon doz aşı yaptık diyebilmek için. Sonra da “ABD’den daha çok aşı yaptık, Avrupa’dan daha çok aşı yaptık” diye hava atmak için."

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