Fatih Altaylı: 2011'den sonra toplanan deprem vergileri, Suriye'den gelen göçmenlere gitti, bundan sonra garantili projelere ödeme olarak gidecektir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplanan 48 milyar lira tutarındaki deprem vergileri için "Harcadık. Bakın çevrenizde ne görüyorsanız o oldu. Duble yollar oldu mesela" cümlesini hatırlatarak, "Depremleri unuttuğunuz gibi bunu da bu kadar çabuk unuttunuz. Halbuki o günlerde ne çok konuşmuştu herkes üzerine bu konunun. Yani en azından 2000 yılından 2011 yılına kadar toplanan kimine göre 44, kimine göre 48 milyar TL tutarındaki deprem vergilerinin nereye harcandığını biliyoruz." diye yazdı.

Deprem yardımlarının; duble yol, erzak yardımı, kömür yardımı olduğuna işaret eden Fatih Altaylı, "Peki 2011’den sonra toplananlar ne oldu? O konuda Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşekvari bir açıklama gelmedi. Ama ben size söyleyeyim. O tarihten sonra yollar ve köprüler “Geçiş garantili yap-işlet” modeliyle yapıldığı için oraya gitmedi. Hastaneler “Hasta garantili yap işlet” modeliyle yapıldığı için oraya da gitmedi.

Ama 2011’den sonra memlekete 5 milyona yakın göçmen geldiğine göre. 2011’den sonra toplanan deprem vergileri muhtemelen Suriye’den gelen göçmenlere gitti. Bundan sonra toplananlar ise yine muhtemelen garantili projelere ödeme olarak gidecektir." ifadelerini kullandı.

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