Fatih Altaylı: 10 ülkeye Koronavirüs tespit kiti satan bir Türk firmasının giremediği tek ülke Türkiye

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, okurlarından gelen "Neden Türkiye Koronavirüs aşısı üretmek için çalışma içinde değil?" sorusuna yanıt verdiği yazısında, Anatolia Genetik isimli bir Türk firmasının Koronavirüs tespit kiti üretip, 10 ülkeye sattığını belirterek, "Anatolia Genetik bir ülkeye giremiyor bir türlü, o ülke hangisi biliyor musunuz? O ülke Türkiye" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'ın aşı üretimine büyük önem verdiğini ve o dönem aşı fabrikaları kurulduğunu belirterek, "Ancak Demokrat Parti döneminde, muhtemelen dış baskılar sonucu Türkiye aşı üretimini yavaşlatıyor, araştırmalar durduruluyor ve üretim fiili olarak bitiyor." diye yazdı.

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