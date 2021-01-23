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Medya

Fatih Al, Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'a dahil oldu

23 Ocak 2021 13:07

Show TV ekranlarında yakında seyirciyle buluşacak olan, "Kırmızı Kamyon" isimli dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Fatih Al, itfaiyecilerin hikâyesinin anlatılacağı dizide "Yavuz" karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımında 10. Ev’in imzasını taşıyan "Kırmızı Kamyon" için geri sayımın devam ettiği şu günlerde dizinin kadrosuna daha önce "Muhteşem Yüzyıl", "Kanatsız Kuşlar" ve "Atiye" gibi dizilerde yer alan Fatih Al dahil oldu. 

Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu "Kırmızı Kamyon"un kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Fatih Al, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş gibi isimler bulunuyor.

Oyuncu Fatih Al

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