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Kültür-Sanat

Fatih Akın’ın son filmi ‘Solgun’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

Akın'ın filmi Diane Kruger'e Cannes'da "En İyi Kadın oyuncu" ödülünü getirmişti

24 Ağustos 2017 17:18

Almanya, Fatih Akın'ın “Aus dem Nichts” (Solgun) adlı filmini "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar'a gönderiyor. 

Alman sinemasının ülke dışında temsilciliğini üstlenen "German Films” adlı kurum tarafından seçilen yapım, Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışa katılacak. Film, Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısı ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan film, başrol oyuncusu Diane Kruger'e "En İyi Kadın oyuncu" ödülünü getirmişti.
Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde mücadele edecek son beş yapımı, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi belirliyor.

Akademi ödüllerine aday listesi 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. 90. Oscar ödül töreni de 4 Mart 2018 tarihinde Hollywood'da düzenlenecek.

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Fatih AkınDiane KrugerAlmanyaOscarAus dem NichtsSolgunGerman Films

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