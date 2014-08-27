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Kültür-Sanat

'Sivas' ve 'The Cut' Venedik Film Festivali'nde

71.si düzenlenecek olan Venedik Film Festivali bugün başlıyor. Festivalin açılış filmi Michael Keaton ve Edward Norton'ın başrollerini paylaştığı Birdman

27 Ağustos 2014 22:20

71'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali bugün başlıyor. 6 Eylül'e kadar devam edecek olan festivalde Fatih Akın'ın 1915 Ermeni Soykırımı'nı işleyen "The Cut" filmi ile Kaan Müjdeci'nin "Sivas" filmi de yarışacak.

Evrensel gazetesinin haberine göre, 20 film büyük ödül "Altın Aslan" için yarışırken jüriye bu yıl Fransız müzisyen Alexandre Desplat başkanlık yapıyor. Jüri üyeleri arasında Pulp Fiction ve Maymunlar Gezegeni filmleriyle tanınan Tim Roth ve Alman yönetmen Philip Gröning dikkat çekiyor. Gröning'in "Polis Memurunun Karısı" filmi geçen yıl festivalde jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Festivalin açılış filmi "Birdman", bir süper kahraman parodisi. Komedi filminde başrolleri paylaşan Michael Keaton ve Edward Norton da Venedik'e geldi.

Altın Aslan geçen yıl ilk kez bir belgesele verilmişti. 'Sacro GRA', Roma'da, otoyol kenarındaki farklı hayatları yansıtıyordu.

Yönetmen Fatih Akın'ın 'The Cut' Venedik Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışacak fimler arasında bulunuyor.

Festivalde ayrıca İsrail vatandaşı Filistinli yönetmen Suha Arraf'ın "Villa Touma” filmi de yer alacak. Film İsrail'de büyük tartışmaları beraberinde getirmişti.

 

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