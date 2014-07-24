Fatih Akın’ın yeni filmiyle Venedik Film Festivali’nde

Star gazetesi yazarı Alin Taşçıyan, 27 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan için yarışan filmler arasında Fatih Akın’ın yönetmenliğini yaptığı Alman yapımı “The Cut” filmi de yer aldığını” belirtti. İlk kez Festival’de gösterilecek filmin başrollerini Tahar Rahim, Akın Gazi ve Simon Abkarian’ın paylaşıyor.

71’inci kez gerçekleştirilecek Venedik Film Festivali’nde ayrıca Türk sinemasının 100’üncü yılı olması nedeniyle Türkiye pavyonu açılacak ve ilk kez kalabalık bir Türkiye delegasyonu bulunacak. Venedik Klasikleri bölümünde, büyük ustamız Lütfi Akad’ın ve sinema tarihimizin en iyi filmlerinden “Gelin”in restore edilmiş kopyası da bu vesileyle gösterilecek. Filmin başrol oyuncusu, Yeşilçam döneminden bugüne ışıltısını hiç kaybetmeyen Hülya Koçyiğit de “Gelin”in sunumu için Venedik’e gidecek.

Alin Taşçıyan’ın “Sinemadan bayram şekeri” (24.07.2014) başlıklı Star gazetesindeki yazısı şöyle:

Dünya ahvali bayram sevincini boğazımıza dizecek. Devletlerin eliyle işlenen katliamlara karşısında elimiz kolumuz bağlı... Yine de sinema alanından gelen iyi haberleri gözardı edecek değiliz. Sait Faik’in dediği gibi “Dünyayı güzellik kurtaracak”.

71. Venedik Film Festivali’nin bugün basına ve kamuoyuna açıklanacak olan programında Türkiye’den bir ilk filmin Altın Aslan için yarışacağını öğreneceğiz. Kaan Müjdeci’nin imzasını taşıyan “Sivas” şehirlerin adıyla anılan köpeklerin dövüşü hakkında ilginç bir yapım olarak dünya prömiyerini Venedik’te yapacak. Birçok usta sinemacının yönettiği filmler arasında “Sivas” da yer alacak. Seçilirken yaptığı sürprizi festival kapanırken de yapmasını umuyoruz, elbette. “Babalar ve Oğulları” belgeseli Müjdeci’nin uzun metraj çalışması için referans oluşturuyor.

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27 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan filmler arasında Fatih Akın’ın tümüyle Alman yapımı olan, başrollerini Tahar Rahim, Akın Gazi ve Simon Abkarian’ın paylaştığı “The Cut” adlı filmi de yer alacak.

Sinemamızın resmi olarak yüzüncü yılının kutlanması uluslararası alanda da ilgi uyandırıyor. Venedik Klasikleri bölümünde, büyük ustamız Lütfi Akad’ın ve sinema tarihimizin en iyi filmlerinden “Gelin”in restore edilmiş kopyası da bu vesileyle gösterilecek. Filmin başrol oyuncusu, Yeşilçam döneminden bugüne ışıltısını hiç kaybetmeyen Hülya Koçyiğit de “Gelin”in sunumu için Venedik’e gidecek. Bu yıl Venedik’te bir Türkiye pavyonu açılacak ve ilk kez kalabalık bir Türkiye delegasyonu bulunacak.

Türk sineması 15 - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Saraybosna Film Festivali’nde de yine baş köşede yer alıyor. Sinema dünyasındaki en zarif ve anlamlı tasarımlardan biri olan Saraybosna’nın Kalbi ödülü için iki Türkiye yapımı birden yarışıyor bu yıl. Kutluğ Ataman’ın Berlin Film Festivali Panorama bölümünde gösterilen ve büyük takdir toplayan “Kuzu”su oldukça iddialı. Kısa filmleriyle tanıdığımız genç yönetmen Erol Mintaş ilk uzun metrajlı filmi “Annemin Şarkısı / Klama Dayıka Mın” ile yarışmaya seçildi. Her iki filmin de oyuncu kadrosunda genç kuşağın sevilen aktrislerinden Nesrin Cavadzade rol alıyor. Çifte performansıyla Saraybosna’yı etkileyeceğine kuşku yok.

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Saraybosna Film Festivali’nin diğer bölümlerinde de Türkiye sineması hatırı sayılır bir varlık gösteriyor. Belgesel Yarışması’na da Kazım Öz’ün salata yetiştiren mevsimlik işçiler üzerinden sınıf meselesine değinen doküdraması “Bir Varmış Bir Yokmuş” adaylardan biri. Festival’in In Focus başlıklı bölümünde Tayfun Pirselimoğlu’nun Roma Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü sahibi “Ben O Değilim” ve Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiyeli “Kış Uykusu” gösterilecek. Festivalin ortak yapım platformu Cinelink’e Türkiye’den dört proje seçildi: Kenan Kavut’un “Kaçış”ı, Emre Yeksan’ın “Körfez”i, Melisa Önel’in “16”sı ve Kutluğ Ataman’ın “Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler”i.

Henüz resmi açıklamasına çok uzun süre bulunmasına rağmen bir bayram şekeri de Uzakdoğu’dan gelsin: Asya’nın önde gelen film festivallerinden ve en büyük film marketlerinden Busan’da bir Türk sineması retrospektifi planlanıyor. 2 - 11 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan 19. Busan Film Festivali’nde ona yakın filmimiz gösterilmesi düşünülüyor. 18 - 25 Ekim tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek olan 59. Valladolid Film Festivali de benzer bir etkinlik için sıraya girdi. Böylece dünyanın birçok köklü ve önemli sinema etkinliğinde sinemasının yeni yapımlarıyla ve tarihiyle Türkiye odak noktası olacak.

Eylül’de Adana Altın Koza, Ekim’de Antalya Altın Portakal ve Kasım’da Malatya Uluslararası film festivalleri ekipleri ise yeni yapımları yarıştırmanın yanı sıra 100. yılı çeşitli programlarla kutlamak için kolları sıvadı.