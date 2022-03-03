Fatih Akın, WarnerMedia ve HBO Max ile anlaştı

Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül sahibi olan yönetmen Fatih Akın, aralarında In The Fade/ Paramparça’nın da olduğu son üç filmini Warner Media ile çeken Fatih Akın, WarnerMedia ve HBO Max ile Türkçe ve Almanca olarak çekilecek pek çok film ve dizi projesini kapsayacak bir anlaşmaya imza attı.

Fatih Akın ve WarnerMedia, Altın Küre Ödülleri'nde "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü ve Cannes Film Festival’inde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü" (Diane Kruger) alan "Paramparça" filminin yanı sıra, Avrupa’da pek çok festivalde aday olan "Altın Eldiven" ve son olarak da 27 Ekim 2022’de vizyona girecek olan “Rheingold” filminde birlikte çalıştı.

Dünya çapında bir yapım şirketiyle ilk kez böyle bir anlaşmaya imza atan Fatih Akın, şunları söyledi: "Warner Bros. Pictures tüm hayatım boyunca bana ilham verdi. Tüm zamanların en önemli filmlerini yaptılar. Muhteşem üç işbirliğinin ardından bu anlaşmayla da emin ellerde olduğumu hissediyorum."