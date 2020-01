Fatih Akın son filmiyle Altın Küre ödüllerine aday

Bu sene 75'incisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları Pazartesi Kaliforniya'da bu düzenlenen bir toplantıda açıklandı. Almanya'dan Fatih Akın'ın "Solgun” isimli filmi de Altın Küre Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak filmler arasında aday gösterildi.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılan "Solgun", başrol oyuncusu Diane Kruger'e festivalin en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandırmıştı.

Akın'ın son filmi olan "Solgun" Neonaziler tarafından düzenlenen bir terör saldırısını ve bu saldırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Alman bir kadının hikayesini anlatıyor. Film, Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde son yıllara damgasını vuran skandaldan izler taşıyor.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada "müteşekkir, mutlu ve hafiflemiş" hissettiğini söyleyen Akın, özellikle kendisi açısından oldukça kişisel bir önemi olan filmin aday gösteriliyor olmasının yaşadığı mutluluğunu katladığını ifade etti. Akın, En İyi Yabancı Film kategorisinde yarışan diğer filmleri göz önünde bulundurarak "bu seneki yarışın oldukça zorlu olacağını" belirtti.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarışacak diğer filmler arasında İsveç, Alman ve Fransız ortak yapımı olan The Square (Kare) isimli film de bulunuyor. The Square, Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanmıştı. Film ayrıca bu sene düzenlenecek 90. Akademi Ödülleri'nde Oscar alabilecek favori aday olarak görülüyor. Film Avrupa Film Akademisi tarafından bu sene verilen ödüllerde 6 kategoride başarı elde etmişti.

Almanya'dan Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilenler arasında Alman besteci Hans Zimmer da bulunuyor. Zimmer, Christopher Nolan'ın yazdığı ve yönettiği, En İyi Film kategorisinde aday gösterilen filmi "Dunkirk” filminin müziklerini besteledi. Hans Zimmer şimdiye kadar 13 kere aday gösterildiği Altın Küre Ödülleri'nde 1995'te "Aslan Kral”, 2001'de de "Gladyatör” filminin müzikleriyle En İyi Müzik dalında Altın Küre sahibi olmuştu.

En İyi Drama

Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Drama Film kategorisinde bu sene "Dunkirk”, "The Post”, "Call Me By Your Name”, "Shape of Water” ve "Three Billboards” filmleri yarışıyor. Guillermo del Toro'nun "Shape of Water” filmi 7 dalda Altın Küre adaylığı ile bu senenin favorisi olarak gösteriliyor.

Her sene Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından televizyon ve sinema dünyasının başarılı filmlerinin ödüllendirildiği yarışmada yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 25 kategoride ödül veriliyor.

Bu seneki ödül töreni Hollywood'u sarsan cinsel taciz ve tecavüz skandalları gölgesinde gerçekleşecek. Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın yaratmış olduğu domino etkisi sonrasında film sektöründe çalışan onlarca kadın uğramış oldukları cinsel saldırıları kamuoyu ile paylaşmıştı. Weinstein'ın yanı sıra Hollywood'un ünlü oyuncularından Kevin Spacey'e de taciz suçlaması yöneltilmişti.

DW/dpa, MY/HT

© Deutsche Welle Türkçe