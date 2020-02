Fatih Akın: Kasabalılar iktidarı ele alınca işi intikama döktü, Türkiye'den uzak durmam gerekiyor...

Yönetmen Fatih Akın, 1915’te yaşanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “acıları anladığı” mesajını yayımladığı Ermeni katliamını anlattığı The Cut (Kesik) filminin prömiyerinden sonra Türkiye’ye gelmediğini söyledi. Türkiye'de film çekme düşüncesinin bulunmadığını ifade eden Akın, "Zaten çekmeye kalksam tutuklanırım herhalde. Kesik filmini yaptıktan sonra beni muhtemelen bir halk düşmanı olarak görüyorlardır" diye konuştu.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ve bunun kendisini üzdüğünü belirten Türk kökenli Alman yönetmen Akın, nefret ve ırkçılığın uzun süredir Türk toplumunda kök saldığını ifade etti. ‘Duvara Karşı" ile Metin Erksan’ın "Susuz Yaz" filminden 40 yıl sonra Berlin’de "Altın Ayı" ödülü alan ilk Türk olan Fatih Akın, "Daha önce eski elitler kasabalıları sömürüyorlardı, şimdi kasabalılar iktidarı ele alınca işi intikama döktüler” dedi.

Fatih Akın'ın Tuhaf Dergisi'nin Nisan sayısında Nando Salva'nın sorularına verdiği cevaplar şöyle:

• Bu filmi çekmenize esin kaynağı olan

bir dizi saldırıda sizi özellikle sarsan şeyler

nelerdi?

Polisin kurbanları zanlılara çevirmesi

beni çok öfkelendirmiş ve dehşete

düşürmüştü. Bu gerçek bir skandaldı;

ölenler ve onların aileleri Türkiye’den

ve Yunanistan’dan gelen göçmenler

oldukları için mutlaka bir mafya grubuna

çalıştıkları ya da kirli işlere bulaştıkları

varsayımından hareket ediyorlardı. İşte,

duyduğum bu öfke beni bu filmi çekmeye

teşvik etti. Almanya’da belki de üstün

ırkçılar kendilerini çok iyi kamufle etmeyi

becerdikleri için neo-Nazi tehdidi üzerinde

yeterince durulmuyor. Geçmişte böyle

insanlar aptalca davranışlar sergilemişler ve

çok patırtı çıkaran dazlak kafalılar olarak

boy göstermişlerdir. Şimdiyse çok daha

akıllı ve kurnazca hareket ediyorlar.

• Yine de sizin filminizde neo-Nazilerin

bir profilini çıkarmaya kalkışılmıyor.

Bunun sebebi nedir?

Çünkü ne zaman haber programlarında

bir terörist saldırının haberi yapılsa,

bize teröristin adının Cihad Bilmemne

olduğunu söylüyorlar, oysa kurbanlardan

hiç bahsetmiyorlar; kurbanları sadece birer

sayı olarak aktarıyorlar: 22 ölü ya da 130

ölü şeklinde. Peki, bu kurbanların hayatları

nasıldı, nasıl işlerde çalışıyorlardı? Aileleri

kayıplarıyla nasıl başa çıkacaklar? Bu tür

sorular genelde sorulmadığı için de bir

kurbanın hakikaten yakından bir portresini

çıkarmaya, travmatik deneyiminin

rüzgârına kapıldığında nasıl davranışlara

itildiğini ortaya koymaya karar verdim.

Teröristler neo-Naziler, fakat IŞİD’den ya da

başka bir gruptan da olabilirlerdi.

• Bazıları, bir intikam filminin esin

kaynağı olarak gerçek kurbanların

çektikleri acılara yaslanmanın ahlaki

açıdan sorgulanması gereken bir durum

olduğu görüşündeler. Siz bu konuda ne

dersiniz?

Bence siyaseten doğruculuk bizi

ikiyüzlü insanlara çeviriyor. Ben ikiyüzlü

birisi değilim; insanları zorlayan ve onları

kışkırtan bir film yapmak istedim. O

yüzden Paramparça eğlencelik bir filmdir,

evet, fakat aynı zamanda insani durumla

ilgilidir. İntikam alma ihtiyacı insanlığın

en eski duygularından birisidir. Bu tür bir

davranışı kendim onaylamasam da, bu

konuya kafa yormanın bazen kaçınılmaz

olduğu kanısındayım.

• Söylediklerinizi biraz daha açabilir

misiniz?

Mahkeme kararları acılarının

onarılmasını isteyen insanların

beklentilerini her zaman karşılamaz. Bazen

Devlet ve Yasa, bizlerin birer birey olarak

duygularımızla tecelli etmesini istediğimiz

adalet ihtiyacını karşılayamazlar. Çatışma

ve ihtilaflar da bu noktada ortaya

çıkar. Aptalca bir örnek vereyim: Araba

kullanıyorsunuz ve aniden başka bir araba

size çarpıyor. Kusur karşınızdaki kişide,

fakat ortada bir kurban yok ve nihayetinde

arabanızın zararını siz ödüyorsunuz. Bu

durumda ne yaparsınız? Gece yarısına kadar

bekler, sonra da gidip o suçlu arabaya hasar

verdirirsiniz. Yapılması gereken doğru

hareketin bu olduğunu söylüyor değilim,

fakat olaylar genellikle bu şekilde gelişir.

• Bu film üzerinde altı yıl çalıştınız. NeoNazilerin

bütün dünyada giderek daha

fazla duyuluyor olması sizin çalışmanızı

ne ölçüde etkiledi?

Irkçılık ya da üstün ırk düşüncesi

hakkında bir film yapmayı ilk defa on

dokuz-yirmi yaşlarındayken düşünmüştüm.

Yıl 1992’ydi, iki Almanya yeniden

birleşmişti; tam bir neo-Nazizm ve Türk

göçmenlere saldırı patlaması yaşanıyordu.

Şimdi herkesin benim filmimin bugünkü

dünyayı anlattığını söylemesi eğlenceli

bir durum; aslında dünya her zaman

böyleydi. Ben Türk kökenli bir Alman’ım ve

potansiyel bir kurban olduğum duygusunu

her zaman hissetmişimdir.

• Bu korkuyla büyümek pek kolay bir şey

olmasa gerek...

Kolay değildi elbette. Almanya

göçmenler söz konusuyken hiçbir zaman

kapsayıcı bir ülke olmadı. Örneğin

tekrar o günlere dönecek olursak, benim annem babam misafir işçi sayılıyorlardı.

Siz misafirlerinize nasıl davranırsınız?

Onları buyur eder, kahve içmeye çağırır ve

daha sonra evlerine yollarsınız. Gençken

dışarıda, sırf saçlarım ve gözlerim siyah

olduğu, sırf ailem Türkiye’de doğduğu için

beni öldürmekten zevk duyacak insanlar

olduğunu biliyordum. Yirmi yaşıma dek

kendimi hiç Alman olarak görmedim

• Şimdilerde Türkiye’yle nasıl bağlarınız

var?

Üç yıl önce Ermeni soykırımı üzerine

çektiğim The Cut (Kesik) filmimin

prömiyerinden bu yana Türkiye’ye hiç

gitmedim. Fakat takipçilerimden birçoğu

Türk ve büyük bir kitle tarafından

izlenmek beni çok mutlu ediyor.

Türkiye’yi gerçekten seviyorum. O yüzden

Türkiye’nin zor günler geçiriyor olması

beni hakikaten üzüyor. Nefret ve ırkçılık

tüm ülkeyi zehirliyor; nefret ve ırkçılık

Türk toplumunda uzun süredir kök

salıyor. Daha önce eski elitler kasabalıları

sömürüyorlardı, şimdi kasabalılar iktidarı

ele alınca işi intikama döktüler. Şimdilerde

Türkiye’den uzak durmam gerekiyor ve

halihazırda orada bir film çekme düşüncem

yok. Zaten çekmeye kalksam tutuklanırım

herhalde. Kesik filmini yaptıktan sonra

beni muhtemelen bir halk düşmanı olarak

görüyorlardır.