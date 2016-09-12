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Kültür-Sanat

Fatih Akın: Gerekirse banka bile soyarım

"Güzel sanatlarda ders vermek istedim, ama başvuruda geciktim"

12 Eylül 2016 22:00

Yönetmen Fatih Akın yeni filmi ‘Tschick’ için para bulmakta çok zorlandığını söyledi. Akın “Farklı bir film yapmak istedim. Çekime üç ay kala projenin fişi çekildi. Bunun mutlaka ‘The Cut’ filmimin maddi başarısızlığıyla ilişkisi var. Daha önce her mali desteği alırken, birden başarısız bir yönetmen oldum. Elbette insan kaygılanıyor. Sonuçta bir şirketim var, çalışanların parasını ödemem gerekiyor. Ailemi geçindirmek zorunda kalırsam, o zaman her şeyi yaparım. O zaman banka bile soyarım. Ama o noktaya henüz gelmedim" diye konuştu.

Akın "Tiyatroya geçmeyi düşündüm. Güzel sanatlarda ders vermek istedim, ama başvuruda geciktim. Eşim önce bir tatil yapalım dedi. O sırada ‘Tschick’ filmi için teklif aldım" ifadesini kullandı.

"Arada bir yönetmenlik yapmam lazım"

Fatih Akın’ın yeni filmi ‘Tschick’, yazar Wolfgang Herrndorf’un aynı adlı gençlik romanından uyarlama. Rusya göçmeni ‘Tschick’ lakaplı gençle varlıklı bir Alman genci arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Filmin senaryosu ve yapımının kendisine ait olmadığını belirten Fatih Akın, “Senaryo ve yapımı bana ait olunca, daha çok zamana ihtiyacım var. Ben 3-5 yılda değil, bir buçuk yılda bir film çevirmek istiyorum. Bunun için arada bir sadece yönetmenlik yapmam gerekiyor” dedi.

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