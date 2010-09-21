Fatih Akın En İyi Yönetmen Adayı

T24- Fatih Akın “Soul Kitchen” filmi ile Lükbeck Kuzey Ülkeleri Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülüne aday gösterildi.







Uluslararası film festivallerinden birçok ödülü olan ve her filmi büyük beğeni toplayan Fatih Akın, 52. Lübeck Kuzey Ülkeleri Film Festival’inde de büyük ilgi göreceğe benziyor.



Film ödülleri için dereceye girecek yapımcılara toplam 75 bin avroluk para ödülü verileceği ve dereceye girenler için 6 Kasım 2010 tarihinde Lübeck Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenleneceği bildirildi.



"Soul Kitchen" filmi, 51. Lübeck Kuzey Ülkeleri Film Festivali'nde, En İyi Senaryo kategorisinde "Kuzey Almanya Film Ödülü"ne layık görülmüştü. Akın'ın Hamburg kentinde farklı kültürleri konu alan komedi tarzındaki "Soul Kitchen" filmi, abartısız, coşkulu ve esprili olduğu gerekçesi ile 17. Uluslararası Hamburg Film Festivali'nde "Art Cinema" ödülünü ve Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü kazanmıştı.



