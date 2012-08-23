Fatih Akın belgeseli 'Cennetteki Çöplük' Altın Koza'da

Fatih Akın’ın ‘Cennetteki Çöplük’ isimli belgesel filminin Türkiye prömiyeri Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 19. Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

17 Eylül’de yapılacak prömiyere Fatih Akın da katılacak.

Akın bir röportajında ‘En Türk filmim’ olarak nitelendirdiği Cennetteki Çöplük'te babasının memleketi olan Trabzon’un Çamburnu ilçesinde yaşanan çevre felaketine dikkat çekiyor.

Ünlü yönetmen, 2006 yılında ‘Yaşamın Kıyısında’ adlı filminin son sahnelerini çekmek üzere geldiği Çamburnu’nda, yerel halkın tarlaların ortasında kurulmuş dev bir çöp arıtma tesisinin kaldırılması için gösterdikleri çaba karşısında çok etkilenmiş. Köylülerin bu mücadelesini belgelemeye karar veren yönetmen, böylece dünya kamuoyunun ilgisini konuya çekebilmeyi amaçlıyor.

Çekimleri yıllar süren film, bu yıl Cannes Film Festivali’nin özel gösterim bölümünde de yer aldı.

19.Altın Koza Film Festivali’nin Açılış ve Onur Ödülleri Töreni ise 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da Merkez Park Amfi Tiyatro’da yapılacak. (sinemamuzik.com)