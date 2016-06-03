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Yaşam
Deutsche Welle

Fatih Akın'a Almanya'dan 'uyum ödülü'

42 yaşındaki Alman yönetmen Fatih Akın Norderney Adası’nın uyum ödülünü alıyor. Akın, Türkiye’de de “Duvara Karşı” ve “Yaşamın Kıyısında” filmleri ile tanınıyor.

03 Haziran 2016 21:36


Türkiye kökenli Alman yönetmen, senarist ve prodüktör Fatih Akın Almanya'nın Norderney adasının uyum ödülünü alıyor. Festival organizatörlerinin verdiği bilgiye göre Akın'a ödülü 27. Emden-Norderney Film Festivali kapsamında 5 bin euro tutarındaki ödülü yarın düzenlenecek bir törenle kendisine takdim edilecek. Ödül konuşmasını, festivalin himayesini de üstlenmiş olan Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Christian Wulff yapacak.

Jüri'nin gerekçesi

Jüri, Fatih Akın’ın doğu ile batı arasında gitgel yaşayan insanları ilgi odağına alması dolayısıyla bu ödüle layık bulunduğunu açıkladı. Akın’ın yeni bir topluma ayak uydurmanın ne kadar sancılı bir süreç olduğunu çok etkili bir biçimde perdeye yansıttığı da vurgulandı. Türkiye kökenli yönetmenin filmlerinde ayrıca hoşgörü ve merhamet duygularının da olduğu insanî bir dünya görüşünü yansıttığının da altı çizildi.

Akın'ın ödüllü filmleri

Fatih Akın 1973 yılında Hamburg kentinde Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünayaya geldi. 2004’te çektiği „Gegen die Wand“ / “Duvara Karşı” filmi Berlin Film Festivali'nde En İyi Film kategorisinde "Altın Ayı" ödülüne layık bulunmuştu. 2007'de çektiği „Auf der anderen Seite“ / ”Yaşamın Kıyısında” adlı filmi ise Uluslararası Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Ekümenik Jüri ödüllerini, 44. Antalya Film Festivali'nde ise Jüri Büyük Ödülü'nü, ayrıca Eyi İyi Yönetmen ödülünü aldı. Filmin oyuncularına da onur ödülleri dağıtıldı. Bu filmler Fatih Akın'ı uluslararası üne kavuşturdu. 2014 yılında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'deki Ermenilerin dramını beyaz perdeye yansıttğı “The Cut” / “Kesik” filmini çekmişti.

Soul Kitchen" / "Aşka Ruhunu Kat"

Norderney'da yarın akşamki ödül töreninin ardından Fatin Akın’ın 2009’da çektiği „Soul Kitchen“ ("Aşka Ruhunu Kat") adlı filmi gösterilecek.

Son çektiği film: "Tschick"

Fatih Akın son olarak Alman yazar Wolfgang Herrndorfs‘un 30 ülkede basılan ve 2 milyondan fazla satan romanından uyarlanan “Tschick” adlı filmi çekti. 2016’nın eylülünde sinemalarda gösterime giren film, Berlin'de yaşayan 14 yaşındaki Maik’ın hikayesini konu alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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