Fatboy Slim İstanbul’a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü İngiliz müzisyen Fatboy Slim, 16 Aralık’ta İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM tarafından 15-16 Aralık tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek MIX Festival’de Grammy ve Brit ödülleri sahibi İngiliz müzisyen Fatboy Slim sahne alacak. “The Rockafeller Skank\", \"Praise You\", \"Right Here, Right Now\" ve \"Weapon of Choice” gibi parçalarla rock ve dans müziğinin unsurlarını bir araya getirerek dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, 16 Aralık’ta Zorlu PSM müzikseverlerle buluşacak.

Farklı müzik türlerini aynı çatı altında toplayacak festivalde ayrıca Selda Bağcan & Boom, Modestep (Live), Ali Farka Toure Band & Terakaft (The Peace Caravan), Electro Deluxe, The Wedding Present ve Cem Adrian’ın da aralarında olduğu birçok sanatçı konser verecek.

