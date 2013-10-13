Fas'ta öpüşme eylemine saldırı

Faslı 2 gencin, Facebook'a, öpüşmelerinin fotoğrafını koydukları gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasıyla yargılanmalarına tepki göstermek isteyen yaklaşık 50 kişilik grup öpüşme eylemi yaptı. "Burası Müslüman bir ülke!" şeklinde tepki gösteren bir başka grup ise eylemci gençlere saldalye fırlattı.

Tutuklanmaları sosyal medyada büyük etki yaratınca serbest bırakılan genç çift de destek eylemine katıldı.

Gençlere sandalye fırlatan gruptan bir kişi, “Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve kamusal alanda öpüşmek yasak. Basit bir öpüşme başka şeylere yol açabilir. Bunlar İslam’a karşı gelen ateistler” diyerek eylemi protesto etti.

Daha sonra Çiçek Pazarı’na doğru yürüyen eylemciler olaysız dağıldı. Eylemin organizatörlerinden Ibtissam Lachgar, "Bizim içim mesaj verilmiştir. Mesajımız, aşk vardır ve insanlar özgürce sevme ve sarılma hakkına sahiptir. Eylemimiz başarıya ulaşmıştır. Eyleme bekar çiftler katıldı. Rabat’ın ortasında çiftler birbirini öpebildi" dedi.

Fotoğraflarını yayınlayan gençlerin duruşması Cuma sabahı açıldı ancak dava hızla 22 Kasım’a ertelendi.

Benzerleri Türkiye'de de yaşandı

Türkiye'de de geçtiğimiz Mayıs'ta benzer bir olay yaşanmıştı. Her gün binlerce Ankaralı'nın Dikimevi-AŞTİ hattında seyahat ettiği Ankaray'ın Kurtuluş istasyonunda, öpüşen bir çifte yönelik, “Sayın yolcularımız lütfen ahlâk kurallarına uygun hareket ediniz” şeklindeki anons iddiası tepki çekmiş ve TBMM gündemine taşınmıştı. Bir grup Ankaralı ise olayı protesto etmek için sosyal medyada organize olarak ‘Kurtuluş Metro’da Öpüşüyoruz’ kampanyası başlattı, eylemi ise eli sopalı gençler basmıştı.

2011 Nisan ayında da İstanbul'da Taksim-Sarıyer hattındaki İETT otobüsünün şoförü, öpülen çifte "Otobüs seks yapma yeri değil" diyerek saldırmış, gençlerden birini darp etmişti. Bu olayın ardından da topluca "otobüste ahlaka aykırı davranma" eylemleri yapılmıştı.