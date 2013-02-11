Öpüşmek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Uzmanlar, öpüşmenin sadece insanı mutlu etmediğini, bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirtiyor. Üstelik stresi de azaltıyor.

Öpüşmek kalbin daha hızlı artmasına neden oluyor ve bu da kalp kasını güçlendiriyor. Kalbin öpüşürken dakikada 150 kez attığını belirten uzmanlar, bu oranın sadece spor yaparken mümkün olduğunu kaydediyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, öpüşmek ayrıca kalori yakılmasını da sağlıyor. Üç dakika boyunca yoğun bir şekilde öpüşen kişi 2 kalori yakıyor. O anda yaklaşık 30 farklı kas çalışıyor.

Uzmanlar, öpüşmenin tüm bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini kaydediyor. Öpüşme sırasında kandaki akyuvarlar iki katına çıkıyor. Ve vücut büyük oranda mutluluk hormonu (serotonin) salgılıyor. Serotonin ise stresin azalmasına yol açıyor.