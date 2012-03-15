'Fast food'lar saldırgan yapıyor!

T24 - California Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, fast food yiyeceklerde bulunan trans yağ asitlerinin insanlarda huysuzluk, öfke ve saldırganlığa yol açtığını ortaya koydu.

Plos ONE adlı bilimsel dergide yayınlanan rapora göre, toplam 945 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırma, margarinlerde ve fast food yiyeceklerde bulunan “trans yağ asitleriyle" öfke, huzursuzluk ve saldırganlık arasında doğrudan bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde, hayatları boyunca hiç margarin tüketmeyen veya az tüketen katılımcıların çok margarin tüketenlere göre çok daha az endişe, saldırganlık, sabırsızlık, çabuk öfkelenme gibi belirtiler gösterdikleri belirlendi.

Araştırmacı ekibin başında bulunan Dr. Beatrice Golomb, trans yağ asidi tüketimi arttıkça öfke ve saldırganlık gibi belirtilerin de buna paralel olarak arttığının saptandığını bildirdi.

Trans yağ asitleri en çok margarinlerde ve fast food yiyeceklerde bulunuyor.

Bu tür yağların yüksek kolesterol, insülin direnci, oksidasyon, enflamasyon ve kalp sorunlarına yol açtığı da biliniyor.