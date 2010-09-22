T24- Yeniköy’deki villası basılıp, önce dövülen sonra da soyulan Faruk Tınaz’a para cezası kesilecek.



Olaydan bu yana Gasp Büro Amirliği'nde bekletilen Moldova uyruklu Maria A. ile onun yerine çalışan ve olayın azmettiricisi olarak aranan E.C.’nin çalışma izni olmadığı için Faruk Tınaz’a 5 bin 723 lira para cezası kesilecek. Maria A.’ya da izinsiz çalıştığı için 844 lira idari para cezası kesilecek.



Yeniköy’deki villasında kimliği belirsiz maskeli 6 kişinin saldırısına uğrayarak evdeki kasasındaki paraları alınan şarkıcı Faruk Tınaz ve eşi Canan Tınaz’ın soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma da 11 ay önce aynı yöntemle soyulan TEKFEN Holding Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet İpekçi olayı ile büyük benzerlik taşıdığı belirlendi.



Faruk Tınaz’ın olayında kısa süre çalışan Moldova uyruklu hizmetçi Elena C.’nin soygun olayında kilit isim olduğu belirtilmişti. Polis tarafından aranan ancak olaydan önce yurt dışına çıktığı öğrenilen Elena C.’nin Ahmet İpekçi olayında bağlantısının olup olmadığı inceleniyor. Tınaz olayındaki gibi İpekçi’nin yanında da kısa süre Moldova uyruklu Olena adlı bir hizmetçinin çalıştığı ve soygun olayından sonra yurt dışına çıktığı belirlenmişti.



Olena’nın Faruk Tınaz olayında aranan E.C' ile tanışıp tanışmadıkları inceleniyor. Rusya uyruklu kişiler tarafından önce dövülen sonra da soyulan Faruk Tınaz’a sürpriz bir ceza geliyor. Yanında çalışan Moldova uyruklu hizmetçisi Maria A.’nın çalışma izni olmadığı için idari para cezası kesilecek. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nca çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişilere idari para cezası veriliyor. 4817 sayılı kanuna göre Tınaz’a çalışma izni bulunmayan hizmetçisi Maria A.’yı izinsiz çalıştırdığı için 5 bin 723 lira idari para cezası verilecek. Aynı zamanda izinsiz çalışan Maria A.’ya da 844 TL para cezası kesileceği belirtildi.



