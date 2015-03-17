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Faruk Çelik'in bakanlığı döneminde 6721 işçi hayatını kaybetti!

Soma ve Ermenek'teki işçi katliamları ile Mecideköy'deki asansör faciası Faruk Çelik'in bakanlığı döneminde yaşandı

17 Mart 2015 21:39

Türkiye’de ‘iş kazaları’ ve işçi ölümleri durdurulamıyor. İşçi ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in bakanlığı döneminde 6721 işçi hayatını kaybetti. Daha önce “Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı anlamında en ufak bir eksiği kalmamıştır" açıklamasıyla tartışma yaratan Çelik’in bakanlığı döneminde Soma, Ermenek, Torun Center’daki asansör faciası gibi çok sayıda katliam yaşanmıştı.

Faruk Çelik’in Bakanlığı döneminde hayatını kaybeden işçilerin yıllara göre dağılımı şöyle:

2007 yılının son dört ayında 348,

2008 yılında 866,

2009 yılının ilk dört ayında 390,

2011 yılının son altı ayında 855,

2012 yılında 878,

2013 yılında 1235,

2014 yılında 1886,

2015 yılının ilk iki buçuk ayında ise 274 işçi yaşamını yitirdi.

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