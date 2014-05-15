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Faruk Çelik: Radyasyon tedavisine girdiğim için Soma'ya gidemedim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hakkında çıkan kanser iddialarına yanıt verdi. Çelik, 'Radyasyon tedavisi aldım ve iki gün boyunca insanlarla temas etmemem gerekti' dedi

15 Mayıs 2014 14:01

Soma'daki maden faciasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in hiçbir açıklamada bulunmaması ve görünmemesi dikkatleri çekmişti. Faciadan 20 saat sonra konuşan Çelik, ''Neden Soma'ya gitmediği'' yönündeki bir soruya 'sağlık nedenleri' gerekçesiyle cevabını verdi. Twitter'da AKP'ye yakın isimlerden Esat Ç. rumuzlu kullanıcı da Bakan Çelik'e kanser şüphesiyle radyasyon verildiği iddiasında bulundu. Çelik bugün iddiaları doğruladı. Çelik, 2 gün boyunca böbrek üstü bezlerinde belirlenen iki kitlenin tedavisiyle ilgili tetkikler yapıldığı ve radyasyon aldığını, iki gün boyuca insanlarla temas etmemesi gerektiğini  açıkladı.

 

Faruk Çelik: Radyasyon verildi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Faruk Çelik’in Soma faciasında bölgeye gitmemesi ve ortalarda görülmemesi spekülasyonlara neden olmuştu. Çelik, Soma’ya gitmemesine yönelik eleştiriler ve bazı iddialara karşı, “sağlık nedeniyle” diyerek geçiştirmişti. Faruk Çelik, Hürriyet’ten Nuray Babacan'a yaptığı değerlendirmede, iki gün boyunca böbrek üstü bezlerinde belirlenen iki kitlenin tedavisiyle ilgili tetkikler yapıldığını söyledi.

 

'İnsanlarla temas etmemem gerekli’

 

Bakan Çelik’e belirli aralıklarla radyasyon verildi ve iki gün insanlarla temas etmemesi istendi. Sonuçlar, temiz çıktı. Bu sabah ikinci doz iğne için hastaneye giden Çelik’e doktorların tavsiyesi yine kimseyle görüşmemesi yönünde. Bu nedenle Çelik bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Soma’ya gidemeyecek.

 

Facia için ilk değerlendirme

 

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik, Soma’da meydana gelen facianın üzerinden 20 saat geçtikten sonra ilk değerlendirmesini dün Hürriyet’e yaptı. Çelik, facianın yaşanmasının ardından “ortada görünmediği” iddialarına, “Tüm bakanlık olarak ilk andan itibaren oradayız. Kriz masası kurduk. Ben de Cumhurbaşkanı ile Soma’ya gidiyorum'' demişti.

 

 

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