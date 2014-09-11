Bakan Faruk Çelik Soma'da müfettişlere soruşturma izni vermedi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının meydana geldiği ocakta daha önce incelemelerde bulunan ve olumlu rapor veren 2 müfettiş ile kamu çalışanlarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik soruşturma izni vermedi.

Geçen 13 Mayıs’ta Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’ye ait ocakta meydana gelen yangın sonrasında 301 işçi yaşamını yitirdi. Türkiye’yi yasa boğan olay sonrasında, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla başlayan adli süreçte, aralarında şirketin yönetim kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel müdürü Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Maden ocağında kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada bilirkişi heyeti, ilk olarak 4 gün sonra maden ocağına girebildi. Ocakta incelemelerde bulunan heyet, buralardaki uyarı ve güvenlik sistemlerinin verilerine de el koydu. Heyetin ilk hazırladığı raporda da, ocak içerisinde normalin 10 katı yüksekliğinde 500 PPM karbonmonoksit gazı bulunduğu saptandı. Ayrıca zaman zaman ocaktaki korbonmonoksit gazı seviyesinin yükselmesine rağmen, içeride işçilerin çalışmaya devam ettikleri de yine raporda yer aldı. Ancak bilirkişi heyeti, geçen Temmuz ayında, kazadan iki ay sonra tekrar ocağa girip ikinci incelemesini yaptı. Bilirkişi heyeti, incelemesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen bu raporunu ise savcılığa teslim etmedi.

Çok tartışılan müfettişler için Bakan izin vermedi

Bu arada, facianın hemen ardından en çok tartışılan konulardan birisi ise, kazadan kısa süre önce ocakta, iş sağlığı ve iş güvenliği açısında incelemelerde bulunan iki müfettişin, olumlu rapor vermesi oldu. Müfettişlerin olumlu rapor verdiği ocakta el konulan sensörler ise, bu güvenliğin sağlanmadığını gözler önüne sermişti. Ortaya çıkan bu bilgiler ışığında, aralarında bu iki müfettişinde bulunduğu diğer kamu görevlileri için de savcılık, soruşturma dosyasına bunları dahil edip, şüpheli olarak ifadelerini almak, kusurları bulunması halinde ise yargılanmalarını sağlamak için izin talebinde bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Taylan Yıldırım’ın haberine göre, facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, adli soruşturma için izin vermediği ortaya çıktı. Verdikleri kararlarla kamuoyunda çok tartışılan ve ocaklarda gerekli incelemelerde bulunmadıkları ileri sürülen bu müfettişler, izin verilmediği için bu suçlamalardan yargılanamayacak.

İddianame hazırlanamadı

Bu arada bugüne kadar hem bilirkişi raporunu hem de kamu görevlileri için bakanlıktan gerekli izinleri bekleyen soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları, facianın iddianamesini de hazırlayamadı. Cumhuriyet savcılarının bugüne kadar aralarında tutuklu 8 kişi de dahil toplam 45 kişinin şüpheli olarak ifadesini aldıkları, 450’nin üzerinde mağdur ve tanığı da dinledikleri belirtildi. Soruşturmaya müdahil olan avukatlardan bazıları, bakanlığın kamu görevlileri için soruşturma izni vermemesiyle, soruşturma dosyasında 45 şüphelinin adının yer almasını beklediklerini dile getirdi.