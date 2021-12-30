Faruk Bildirici: Türkiye gazetesinde "Esed” silindi, "Esad” geldi"

Esad’, ’Esed’ tartışması

TRT, Anadolu Ajansı ve hükümete yakın bazı medya organlarının 2012 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın soyadını, "Esed" olarak kullanmaları, tartışma yaratmış, CHP konuyu bir soru önergesi ile TBMM’ye getirmişti.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM'ye verdiği önergede, "TRT haberlerinde Başbakan ile Esad arasında kavga yokken, dost olduğu, tatil yaptığı günlerde 'Esad' diyordu. Şimdi niye 'Esed' diyor ?" sorusunu yöneltti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise bu konuyu Türk Dil Kurumu'na sorduklarını belirterek şu cevabı verdi:

"'Esed' ismi aslan, 'Esad' ismi ise bahtiyar, en mutlu anlamlarında farklı manada, iki ayrı isimdir. 'Esed' elimesinin olumsuz veya aşağılayıcı anlamı yoktur. Medyada değişik şekillerde yazılan ve okunan bu kelime için Anadolu Ajansı tarafından Türk Dil Kurumuna başvurulmuştur. Arap ve Fars kökenli bazı kişi adlarının hem Türkler, hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Türk Dil Kurumunca da Suriye Devlet Başkanının adının ‘Beşşar Esed’ olması gereği anlaşıldığından, TRT haber bültenlerinde Beşşar Esed olarak kullanılmaktadır."