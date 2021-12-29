Faruk Bildirici:  Medya rüzgâr gülü gibi; “terörist Hafter" gitti, “lider Hafter" geldi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Medyanın dilinin devletin izlediği resmi politika ile birlikte hızla dönüşmesinin yeni bir örneği Libya konusunda yaşandı. Medya rüzgâr gülü gibi; ‘terörist Hafter’ gitti, ‘lider Hafter’ geldi” değerlendirmesini yaptı.

Bildirici, farukbildirici.com’da yayımlanan yazısında, “Çok değil, kısa zaman öncesine kadar Türkiye, Libya'daki iç savaş sırasında doğudaki güçlerin lideri olan General Halife Hafter’i ‘terörist’ ve ‘darbeci’ olarak görüyordu. Son aylarda bu tavır değişmeye, Hafter güçlerine karşı daha farklı bir dil kullanılmaya başlandı. Geçen hafta da Libya’nın doğusundaki Libya Temsilciler Meclisi’nin Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyet Ankara’ya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Hafter’e ilişkin sessizce yürütülen bu politika değişikliği, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun önceki gün düzenlediği basın toplantısında açıkça dile getirildi.” ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

“Basın toplantısını izleyen gazetecilerden de bu politika değişikliğine dikkat çeken, Hafter’in bir zamanlar 'terörist' olarak nitelendirildiğini hatırlatan olmadı. Hatta Çavuşoğlu’nun basın toplantısı haberlerinin çoğunda Hafter ile ilgili sözleri yer almadı bile…

Medya, daha kısa süre öncesine kadar haberlerde 'terörist' ve 'darbeci' olarak tanımlanan Hafter’in Ankara ziyaretinden söz edilmesine şaşırmamıştı bile! Böyle bir ziyaret olağan karşılanmış, Libya politikasında bir değişiklik olduğu bile vurgulanmamıştı.

'Terörist Hafter' ve 'darbeci Hafter' denilmesinden vazgeçilmiş, Hafter için Hürriyet’te yine 'Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri' denilmişti. Libya’daki seçimlerle ilgili haberlerde de Anadolu Ajansı ve diğer medya kuruluşları böyle yazdı zaten. Hafter’in Ankara’ya gelmesi bile görüşüldüğüne göre yakında 'gayrimeşru güçler' de kalkar, 'Lider Hafter' ya da 'General Hafter' diye anılmaya başlar.

Çünkü medyanın dili rüzgâr gülü gibi, siyasi iktidarın politikası ne yöne üflerse o yöne dönüyor; hızla değişiyor. Haberlerde nesnel ve bağımsız bir yaklaşım yok.

Çavuşoğlu, 2022’yi 'normalleşme yılı' olarak ilan ettiğine göre, medyada 'Esad'ın 'Esed' diye yazılıp çizilmesi gibi çok değişiklik göreceğiz demektir. Ne de olsa pusula iktidarı gösteriyor…"