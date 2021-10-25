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Medya

Faruk Bildirici: Sözcü'nün Bill Gates haberi uçuk kaçık bir komplo teorisinin medya eliyle nasıl yayıldığının çarpıcı bir örneği

"Gazetecilik dezenformasyona alet olmamalı"

25 Ekim 2021 11:11

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü gazetesinin Bill Gates haberinde Bill Gates için 'salgında cip takacak iddialarıyla tepki gören iş insanı' ifadesi kullanılmasını  eleştirdi. Bildirici, "Sözcü'nün bu haberi, uçuk kaçık bir komplo teorisinin medya eliyle nasıl yayıldığının çarpıcı bir örneği." değerlendirmesini yaptı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bill Gates için 'salgında cip takacak iddialarıyla tepki gören iş insanı' diye yazmışlar. Kim tepki gösterdi? Öznesi bütün dünya mı? Gazetecilik dezenformasyona alet olmamalı" düşüncesini dile getirdi.

Faruk BildiriciBill Gatesuçuk kaçıkkomploteorimedya
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