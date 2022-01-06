Faruk Bildirici: Medyamız, Hollanda'da bakan olan 1'i Türk, 1'i de Kürt olan iki kadını nasıl tanımlayacağını bilemedi!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, medyanın; Hollanda'da kabineye giren biri Türk, diğeri Kürt olan iki kadını "nasıl tanımayacağını bilemediğini" söylerken, "Türk kökenli", "Türkiye kökenli", "Türkiyeli", "İki Türk" ifadelerinin kullanıldığını belirtti. Bildirici, "1 Türk ve diğer kökenli kadın bakan" diye yazan Takvim gazetesini eleştirdi.

Kadın bakanlardan Günay Uslu'nun Türk olduğunu, Afyonlu bir ailenin çocuğu olduğunu yazdı. Bildirici, Dilan Yeşilgöz Zegerius'un ise Kürt olduğunu, Tuncelili olan babasının 12 Eylül darbesi sonrası Hollanda'ya iltica ettiğini söylerken, "Ulusal kimliği Kürt olan bir kişiye Türk diye yazmak da doğru bir tanımlama olmaz" dedi.

Bildirici, Takvim gazetesinin "Tunceli’den kaçan PKK’lı teröristin kızı Dilan Yeşilgöz, Hollanda’nın Adalet Bakanı oldu" başlıklı haberinde kadın bakanların kökeniyle ilgili "Koalisyon hükümetinde 1 Türk ve diğer kökenli kadın bakan da yer alacak" ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Bildirici, yazısına şöyle devam etti:

"Bu cümledeki '1 Türk' ile Günay Uslu’nun, 'diğer kökenli kadın bakan' tanımıyla da Dilan Yeşilgöz Zegerius’un kastedildiği açık. Anlaşılan sırf 'Kürt' dememek için böyle bir ifade seçilmiş. Çünkü aynı haberde 'Yeşilgöz çok iyi seviyede Flemenkçe, İngilizce ve Kürtçe biliyor' deniyor; babası Yücel Yeşilgöz’ün 'PKK ve sol terör örgütü militanı olduğu', 'kendisini Kürdistan doğumlu olarak tanıttığı' öne sürülüyor.

Halbuki gazetecilikte bir insanın yapıp ettiklerine karşı olmak, siyasi çizgisini ve savunduğu görüşleri yanlış bulmak onunla ilgili gerçek dışı tanımlar kullanılmasına yol açmamalı. Bir kişi Kürt ise Kürt yazmak varken 'diğer kökenli kadın bakan' diye aşağılayıcı bir ifade kullanmak nesnel bir habercilik olamaz. Olsa olsa 'militan gazetecilik'ten söz edilebilir.

Özetlersem, Hollanda’nın yeni koalisyonunda yer alacak iki kadın bakanla ilgili haberlerde ulusal kimliklerine atıfta bulunulmak isteniyorsa doğru olan, 'Biri Türk, bir Kürt (kadın) bakan' diye yazmaktır. Yok eğer iki kadın bakanın kökenlerine atıfta bulunulmak isteniyorsa da 'Türkiye kökenli iki kadın bakan' denilebilir.

Doğru, dil politiktir; kullandığınız her tanım gerçekliğe bakış açınızı ortaya koyar. Ama kafanız karışıksa ve tanımları da zorluyorsanız haberin ekseni gerçeklikten kayar."