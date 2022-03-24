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Medya

Faruk Bildirici: Mahir Ünal’ın bir yıl önceki sözlerinin yeni gibi algılanması medyadaki refleks sorununa da işaret ediyor

"Sosyal medya paylaşımları orijinal kaynağını kontrol etmeden haber yapılmamalı"

24 Mart 2022 09:48

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP'li Mahir Ünal'ın bir yıl önceki "Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz" sözlerinin yeniden dolaşıma girmesi ve bazı sitelerde dün haberleştirilmesine ilişkin olarak, "Mahir Ünal’ın bir yıl önceki sözlerinin yeni gibi algılanması medyadaki refleks sorununa da işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahir Ünal’ın bir yıl önceki sözlerinin yeni gibi algılanması medyadaki refleks sorununa da işaret ediyor. Sosyal medya paylaşımları orijinal kaynağını kontrol etmeden haber yapılmamalı. Ayrıca bu sözlerin o zaman da fark edilip eleştirildiğini Mahir Ünal’a hatırlatmak gerek…" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz

 

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