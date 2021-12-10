Faruk Bildirici: Kılıçdaroğlu'nun Emine Şenyaşar'ı ziyaretini iktidar medyası görmedi; Cumhuriyet'in haberi özensiz ve hatalıydı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden ve 276 gündür adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar’ı ziyaret etmesini iktidar medyasının görmediğini, Cumhuriyet gazetesinin haberinin de özensiz olduğunu belirtti.

Bildirici farukbildirici.com’da yayımlanan yazısında, “Demirören Haber Ajansı’nın “CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da” başlıklı haberi bilgiyi gizliyordu. AA’nın haberinde “oturma eylemi” bile denilmemiş; adalet arayışından hiç söz edilmemiş sadece “seçim çalışmaları esnasında çıkan olayda iki çocuğu ve eşini kaybeden, bir çocuğu da cezaevinde olan Emine Şenyaşar ile görüştü” diye yazılmıştı. AA ve DHA, adalet arayışının asıl nedenini yazmayınca bu ajansların haberlerini kullanan Hürriyet’ten Habertürk’e kadar onlarca internet sitesi de Şenyaşar ailesinin oturma eyleminin gerçek nedenini gizlemiş oldu. İktidar medyasından Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit, Türkiye, Akşam gazeteleri zaten Kılıçdaroğlu’nun Emine Şenyaşar ile görüşmesini haber bile yapmayarak adaletsizliğe göz yumdular. İktidar yanlısı medyanın körleşmesi şaşırtmıyor tabii ki… Onların gözlerinin iktidara değen tüm haksızlıklara kapalı olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Cumhuriyet gazetesi internette Anadolu Ajansı’nın haberini kullanmıştı. Bugünkü basılı Cumhuriyet’te ise haber beşinci sayfaya gizlenmişti. Üstelik “Şenyaşar ailesini ziyaret etti” başlıklı ve kibrit kutusu büyüklüğündeki haber, son derece dikkatsizce hazırlanmıştı. Ne eylemin nedeni net biçimde aktarılabilmişti, ne de AKP milletvekilinin yakınlarının cinayetlerdeki sorumluluğu.

Haberde Emine Şenyaşar’ın oğlu Ferit Şenyaşar, “baba” diye yazılmıştı”! Halbuki zaten öldürülenlerden biri babaydı. Bu hatanın yanı sıra bir de haberde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın adının yazılması unutulmuştu. Sadece “AKP milletvekili Yıldız” denilmişti.

Onlarca insanın gözü önünde işlenen ve siyasi iktidarın katillerini koruduğu cinayetlerle ilgili bir gelişmeyi Cumhuriyet’in bu kadar özensiz biçimde değerlendirmesi üzücü. Zira kampanyaya dönüştürülmesi gereken, günlerce sürecek dizilere konu olacak ve yaşlı bir kadının eylemine bırakılamayacak kadar büyük bir olay ile karşı karşıyayız. Vicdanları kanatan bir adaletsizlik yaşanıyor Şanlıurfa’da… Hem de gazetecilerin gözleri önünde…"

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