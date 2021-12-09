Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti: Gün gelecek bu devlet Emine Şenyaşar ile de helalleşecek, önce katillerle hesaplaşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum; bu davanın takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün gelecek bu devlet Emine Şenyaşar ile de helalleşecek. Önce katillerle hesaplaşacak, sonra da anneden helalliğini alacak." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 276 günden bu yana Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbetinde olan Şenyaşar ailesinden Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’ın taleplerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, "Kaç tane savcı değişti. Siyasi baskıları da biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar adaleti gerçekleştireceğiz. Bunu toprakların hatırı için gerçekleştireceğiz. Bu topraklar adalet kokar. Sorun adliyede çözülecek, hakim ve savcılar gelecek çözecekler. Bütün bilgiler ortada, kimse cesaret edip adım atamıyor. Neden? İşin içinde bir milletvekili var diye. Değil milletvekili Cumhurbaşkanı olsa ne olur? Adalet, adalet, adalet kardeşim. Anne adalet, hakkımı istiyorum diyor. Elbette çocukları geri gelmeyecek ama yüreğindeki ateş soğusun istiyor. Bunları gerçekleştireceğiz, sen hiç merak etme anacığım. Sen nasıl bu davayı takip ediyorsan, bir evladın, kardeşin olarak aynen takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Emine Şenyaşar, "Eşimi hastane girişinde, gözümün önünde linç ettiler. Bu, organize bir katliamdır. Hastanede AKP'li vekil Yıldız 'hiçbirini sağ bırakmayıp öldürün' diye talimat veriyor" diyen Emine Şenyaşar'ın ardından sözü, oğlu Ferit Şenyaşar aldı. Ferit Şenyaşar, "Yaklaşık bir yıldır adliye önündeyiz. Savcılar bizden kaçıyor. Savcılar olayı biliyor” diye konuştu.

Ailenin avukatlarından Bülent Duran, dava dosyasına dair bilgileri paylaşarak, "Sadece esnaf olan bu aile korkunç bir katliam ile yüz yüze kaldı. Her şey annenin gözleri önünde yaşandı. Tek bir kişi tutuklanmadı. AKP katliam yaptı ve siyasi rant aldı. Annenin sağlık sorunları arttı. Aile sonuna kadar adalet istiyoruz diyor. Bu ülkede hukuktan bahsedemeyiz. Bu anne herkes için adalet istiyor. Bugün anneyi ziyaret ettiniz. Siz siyasi olarak, biz de avukatlar olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Yoksa biz de bu katliama ortak olacağız" açıklamasını yaptı.