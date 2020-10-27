Faruk Bildirici'den Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'e: Aktardıkları 'bilgi' değil, pekala bunu biliyor ve okuru yanıltıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kaleme aldığı bugünkü yazısında eleştirdiği Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet'in kendisine verdiği yanıtı değerlendirdi. Acet'in, “İsminin gizli tutulması kaydıyla konuşan kaynak, bilgi de verir, yorum da yapar" sözlerine karşılık, "Aktardıkları 'bilgi' değil, pekala bunu biliyor ve Akar’ın 'demeci'ni 'bilgi' diye yazarak okuru yanıltıyor" diyen Bildirici, "Hulusi Akar gibi bir siyasetçinin adını gizleyerek demecini yazmak sözcülük değilse Mehmet Acet’in o yazısının başlığı 'Perde arkası demeç' olmalıydı" dedi.

Faruk Bildirici önceki yazısında Hürriyet, Yeni Şafak, Akşam ve Takvim'de yer alan aynı içerikli gizli kaynaklı S-400'lerle ilgili haberi değerlendirmiş; söz konusu haberi yayımlayan gazeteci ve yazarları sözcülük yapmakla eleştirmişti.

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Bildirici bugünkü yazısında ise kendisine yanıt evren Acet'e yanıt verdi. Acet'in Hulusi Akar'ın sözcülüğünü yaptığına dair suçlamasına yanıt verdiğini, diğerlerini görmezden geldiğini belirten Bildirici, kendisini niyet okumakla eleştiren Acet'in niyet okuduğunu söyledi.

"Elbette gazetecilikte ismi gizli tutularak haber/yazı yayımlanabilir. Ancak bilgi ve demeç aktarmak arasında fark vardır" diyen Bildirici, bu konuya şöyle açıklık getirdi:

"Bilgi, kaynağın kimliği açıklanmadan da kendi başına haber değeri taşır. Bilgi kontrol edilebilir, o nedenle gizli kaynağa dayanarak yayımlanabilir. Demeç ise kişiseldir, aktarılan görüşler konuşan kişinin ismiyle anlam kazanır. O nedenle de gazeteci bir kişinin görüşlerini onun adını gizleyerek yazmaz; yazarsa da onun sözcülüğünü yapmış olur."

İsmi gizlenen Hulusi Akar'ın gazeteciler tarafından korunmaya ihtiyacı olmadığını ifade eden Bildirici, Acet'e ilişkin olarak, "Aktardıkları 'bilgi' değil, pekala bunu biliyor ve Akar’ın 'demeci'ni 'bilgi' diye yazarak okuru yanıltıyor. Hulusi Akar gibi bir siyasetçinin adını gizleyerek demecini yazmak sözcülük değilse Mehmet Acet’in o yazısının başlığı 'Perde arkası demeç' olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Acet'in “Gazetecilik faaliyetlerinin doğal bir parçası olarak görülen bir yöntemle o yazıyı yazdığım halde, üç ayrı meslektaşımızla birlikte gazetecilik kurallarını çiğnemekle suçlanıyordum" ifadelerini hatırlatan Bildirici, "Teşekkür ederim. Hulusi Akar ile görüştüklerini doğrulamış" dedi.

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