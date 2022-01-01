Faruk Bildirici'den Engin Ardıç'a: İnternetteki reklamları eleştirmiş ama gazetesi Sabah'a tek sözcük söylemeden!

Ardıç'ın, "Gazetelerin 'haber süsü altında reklam' uygulamasına artık alıştık..." diye başladığı yazısının bir bölümü şöyle:

"Yazılar, reklamlardan okunmaz halde!

Zırt sağdan giriyor, onu siliyorsun zırt soldan giriyor, yukarıdan iniyor, aşağıdan çıkıyor... Tablet ekranlarının yeni versiyonları da son derece oynak, en küçük bir dokunmada sayfa hemen reklama dönüşüyor... Onu kapıyorsun, hemen zırt bir başkası...

Kendilerini de bilmemkaç saniyeden önce kapattırmıyorlar.

Reklamcılıkta yeni bir çığır: Zorla reklam!

Youtube gibi sitelerde reklamlarla rahatsız edilmemek için ücret ödeyeceksin, bunlarda o da yok.

Bıktırdılar.

Kaç kere, ilgiyle okuduğum bir yazıyı zırt pıt giren reklamlar yüzünden yarım bıraktığım oldu.

Site para kazanıyor ama hem yazar hem okur zararlı çıkıyor.

En ciddi yazının arasına serpiştirilen zırvalar da cabası...

Adam hükümeti eleştirecek ya da savunacak, pat, ağda reklamı!

"Yazarlık haysiyeti" çiğneniyor."